NB II: öt piros lap és Vidi-győzelem Fehérváron; az utolsó percben úszott el a Gyirmót hibátlan mérlege

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2373 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Szabados Dániel)

VIDEOTON: Kemenes B. – Simut (Balázs T., 62.), Köllő, Spandler (Kelemen D., a szünetben), Zsótér – Murka, Derekas, Nagy Dominik, Bedi (Kovács D., 70.) – Ekbauer (Cipf, 62.), Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Mikló – Vágó – Márkvárt (Zimonyi, 80.), Posztobányi (Rabatin, 63.), Miskolczi (Bodnár B., 63.) – Gera Z. (Zekics, 39.), Haragos (Kalmár O., 63.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Murka (58.)

Kiállítva: Murka (71.), Balázs T. (82.), Pető Tamás vezetőedző (a lefújás után), ill. Mikló (53.), Bekim Kapic asszisztensedző (a lefújás után)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Megküzdöttünk ezért a három pontért, ez volt a legfontosabb. Az elmúlt két meccsen játékban jók voltunk, most nem annyira, de így kell harcolnunk egy győzelemért. Rossz lett ugyan a vége, három labdarúgóval kevesebben leszünk a következő fordulóban. Saját játékosomat védtem, nem támadtam rá az ellenfél egyik tagjára sem. Nem értem, mi történt a játékvezetővel, indokolatlan volt ez a sok lap.

Laczkó Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben kontrolláltuk a meccset, helyzeteink voltak, de ezeket be kell rúgnunk. Kérdéses volt az első kiállítás, nehéz ítéletet mondani – nagy káosz alakult ki az utolsó harminc percben. Nem akarok „bírózni”, gólokat kell szerezni. Fejlődnünk és javulni kell, viszont most nem érdemeltünk vereséget.

GYIRMÓT FC GYŐR–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Gyirmót-Győr, Alcufer Stadion, 775 néző. Vezette: Iványi Gábor (Király Zsolt, Kulman Tamás)

GYIRMÓT: Papp L. – Csorba D. (Nagy T., a szünetben), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. (Németh T., 85.) – Iván A., Kiss N. (Madarász M., 69.), Rácz B. (Kalmár Zs., 69.), Miknyóczki (Szabó M., a szünetben) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G. (Juhász Zs., 76.), Hudák M. (Gresó, 76.) – Trencsényi (Palincsár, 59.), Schuszter (Varjas L., 71.), Babják (Koljada, 71.) – Pascal. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Novák Cs. (39., 78. – az elsőt 11-esből), ill. Szőke G. (31. – 11-esből), Pascal (90+5.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Tíz másodperc hiányzott a győzelmünkhöz… A tanulság az, ha egy mérkőzést megfordítunk, az utolsó pillanatig azzal a győzni akarással kell játszani, mint előtte. Hiába, ez már az NB II.

Kuttor Attila: – Harcos, férfias mérkőzésen nem érdemeltünk volna vereséget, azaz rászolgáltunk a döntetlenre.

BVSC-ZUGLÓ–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 282 néző. Vezette: Takács Tamás (Szabó Dániel, Juhász Bálint)

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Ivády (Király, 72.) – Csernik (Hajba, 72.), Ominger G. – Dénes A., Törőcsik P. (Katona M., a szünetben), Papp Cs. (Sejben, a szünetben) – Farkas B. (Bacsa P., 72.). Vezetőedző: Kincses Ádám

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 83.), Haris, Kovács B. (Nyári, 61.), Göblyös (Bolgár, 61.) – Szabó B., Merényi (Beke, 61.) – Németh B. (Bányai, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Szépe (71.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – A tavaly nyárihoz hasonló meccset játszottunk a Kecskeméttel, nem sokat változott a forgatókönyv, most is szöglet után kapott góllal maradtunk alul. A kapuk nemigen forogtak veszélyben, a küzdelem dominált, összességében nem játszottunk jól.

Tímár Krisztián: – Tudtuk, hogy a BVSC stabilan és agresszívan védekezik, de az első perctől kezdve támadtunk. Dicséret illeti a csapatot, hogy nem kapott gólt. A játék még döcögött, de a küzdőszellem ragyogó volt.

TISZAKÉCSKEI LC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Aradi József, Végh Márton)

TISZAKÉCSKE: Esery – Sós, Balla D., Polgár, Heil – Varga J., Lucas – Pataki B. (Zámbó, 75.), Horváth E. (Wirth, 56.), Bódi (Milicz, 90+2.) – M. Ramos (Kócs-Washburn, 75.). Vezetőedző: Pintér Csaba

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B. (Varjas Z., 84.), Vajda S. – Rab Bence (Silling, 67.), Perpék (Ottucsák, a szünetben) – Vörös, Pintér Á. (Zachán, a szünetben), Mamusits (Hajdú R., 67.) – Keresztes Z. Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Pataki B. (10.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – A találkozó hajrájában hamarabb is lezárhattuk volna meccset. Két ellentétes félidő után, ha némi szerencsével is, de megérdemelt győzelmet arattunk.

Máté Péter: – Sajnos rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt, ebben javulnunk kell. Nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, fájó ez a vereség.

FC AJKA–KARCAGI SC 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Halmai Kristóf)

AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B., Tar, Csorba N. – Németh E. – Szabó B. (Kopácsi, 90.), Csizmadia Z., Tollár (Mohos, 53.) – Pintér F. (Csóka Dominik, 79.), Artner D. (Papp M., 90.). Vezetőedző: Artner Tamás

KARCAG: Gergely R. – Győri Á., Fazekas L., Szekszárdi T., Fábián (László D., 67.) – Sághy (Székely D., 80.), Szűcs K. – Fekete O. (Girsik Á., a szünetben), Halácsi (Könyves, 60.), Lólé (Egri, 60.) – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Tóth G. (64.), ill. Egri (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Tetszett, hogy ellenfelünkre erőltettük az akaratunkat és megvoltak a helyzeteink, azonban bosszantó a 92. percben gólt kapni.

Varga Attila: – Férfias és párharcokkal teli küzdelmet láttam. Nagyon örülök, hogy szereztünk egy pontot. A játékról annyit, hogy taktikailag fegyelmezettek voltunk, és a cserék is sokat lendítettek a csapaton.

VASÁRNAP RENDEZIK

17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa

17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK

17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny