Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: aranyérem gyorstüzelő pisztolyban az U23-as Eb-n

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2026.08.09. 20:44
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Címkék
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
Magyar győzelem gyorstüzelő pisztolyban a Wroclawban zajló U23-as világbajnokságon.

Megszületett a harmadik magyar érem a lengyelországi Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon, miután a fiúcsapat a 25 méteres gyorstüzelő pisztoly versenyszámát megnyerte. A Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid alkotta magyar hármas 1703 kört ért el. A második lengyelek 1687, a harmadik ukránok 1682 kört lőttek. Egyéniben Nagy Ákos Károly 578 körrel a harmadik, Rédecsi Máté 577-tel a negyedik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, amelyben előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik helyen végzett 7, illetve 5 találattal. Az aranyérmet az ukrán Vladiszlav Medusevszkij szerezte meg 28 találattal. 

A magyar küldöttség eddigi mérlege egy arany- és két ezüstérem. 

(Kiemlet képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ

 

 

utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
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