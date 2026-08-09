Sportlövészet: aranyérem gyorstüzelő pisztolyban az U23-as Eb-n

Megszületett a harmadik magyar érem a lengyelországi Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon, miután a fiúcsapat a 25 méteres gyorstüzelő pisztoly versenyszámát megnyerte. A Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid alkotta magyar hármas 1703 kört ért el. A második lengyelek 1687, a harmadik ukránok 1682 kört lőttek. Egyéniben Nagy Ákos Károly 578 körrel a harmadik, Rédecsi Máté 577-tel a negyedik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, amelyben előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik helyen végzett 7, illetve 5 találattal. Az aranyérmet az ukrán Vladiszlav Medusevszkij szerezte meg 28 találattal.

A magyar küldöttség eddigi mérlege egy arany- és két ezüstérem.

(Kiemlet képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ