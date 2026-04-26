Ogier győzött a Kanári-szigetek-ralin

2026.04.26. 16:44
Ogier először nyert az idényben (Fotó: Getty Images)
rali Kanári-szigetek-rali Sébastien Ogier
Sébastien Ogier nyerte a Kanári-szigetek-ralit, a világbajnoki sorozat ötödik versenyét.

A Toyotát kormányzó, kilencszeres vb-győztes, címvédő francia pilóta csapattársával, Oliver Solberggel csatázott az első helyért, de a fokozatosan felzárkózó svéd pilóta az utolsó előtti szakaszon lesodródott az útról, kitörte kocsija bal első kerekét, ezzel kiszállt a versenyből. 

Ogier az első diadalát aratta a mostani idényben, és jelenleg hatodik összetettben. A második helyen a walesi Elfyn Evans végzett, így összesítésben átvette a vezetést a japán Kacuta Takamotótól, aki ezúttal negyedik lett. Harmadikként a finn Sami Pajari fejezte be a spanyolországi versenyt.

Az élcsoport:
1. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota) 2:43:18.9 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 2:43:38.8
3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 2:44:59.7

A vb-pontverseny állása (még 9 van hátra): 
1. Evans 101 pont, 
2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 99, 
3. Pajari 72

A vb következő állomása a Portugál-rali lesz két hét múlva.

rali Kanári-szigetek-rali Sébastien Ogier
