Rali ob: a kétszeres abszolút bajnok Vincze Ferenc nyerte az idény második futamát

2026.04.25. 18:49
Fotó: Danyik Bence
rali rali ob Vincze Ferenc
A Vincze Ferenc, Kocsis György kettős nyerte a szlovákiai Moldava-rali keretein belül megrendezett szombati versenyt, az országos ralibajnokság idei második futamát.

A Skoda Fabia RS-sel versenyző duó az összesített - a szlovák és a magyar ob-viadal indulóit tartalmazó - eredménysorban a második pozícióban végzett. Vinczéék a hat gyorsasági szakaszból álló, valamivel több mint 92 kilométeres versenytávon majdnem kereken 49 perces időt értek el.

A kétszeres abszolút magyar bajnok versenyző és navigátora mögött az ob-értékelésben a László Martin, Zsiros Gábor kettős zárt a második, míg a Bodolai László, Deák Attila páros a harmadik helyen. Bodolaiék az idénynyitó Veszprém-ralin győztek, mert bár másodikként értek célba, később az elsőként záró Bútor Róbert, Tagai Róbert duó leadta a menetlevelét, így az ő eredményük nem számított bele az értékelésbe.

Az országos bajnokság következő futamát, a Mecsek-ralit június közepén rendezik Pécsen és környékén.

