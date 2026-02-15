Svéd-rali: Evans győzött, éllre állt az összetettben

A Toyotát kormányzó walesi pilóta, Elfyn Evans nyerte meg a svéd ralit – a brit második volt az idénynyitón, Monte-Carlóban, ezzel az élre áll az összetettben. Evansnek ez a harmadik diadala Svédországban, ezt megelőzően 2020-ban és 2025-ben is ő bizonyult a leggyorsabbnak az északi havas viadalon.

A második helyen a japán Kacuta Takamoto, a harmadikon pedig a finn Sami Pajari végzett. Ezzel teljes sikert aratott a Toyota, sőt a negyedik helyezett svéd Oliver Solberg is a japán gyártó autójával versenyez.

A rali-vb következő állomása, a Szafari-rali lesz Kenyában március 12. és 15. között.

RALI-VILÁGBAJNOKSÁG

Svéd-rali (18 gyorsasági szakasz, 300,66 km)

1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 2:35:53.1 óra

2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 14.3 másodperc hátrány

3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 46 másodperc hátrány

A vb-pontverseny állása (még 12 verseny van hátra):

1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 60 pont

2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 47 pont

3. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 30 pont