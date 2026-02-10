Nemzeti Sportrádió

Idén nem lesz magyar futam a rali Eb-n

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.10. 18:10
Csomós Miklós és Bán Viktor párosa a rali Eb 2023-as, magyarországi versenyén (Illusztráció: Sári Péter, archív)
A rali Európa-bajnokság (ERC) honlapján kedden nyilvánosságra hozott versenynaptár szerint az idén nem lesz magyarországi fordulója a kontinentális sorozatnak, amely hét futamból áll majd.

A közlemény emlékeztetett rá, hogy a magyar viadal Rally Hungary néven 2019-ben csatlakozott az ERC programjához, ám a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) jelezte az Európa-bajnokság szervezőinek, hogy ebben az évben az eseményre nem kerül sor.

„Bár nagyon vártuk, hogy hetedik alkalommal is megrendezésre kerüljön a Rally Hungary, és a megvalósítás érdekében szorosan együttműködtünk a szervezőkkel, a versenynaptárba történő felvétel a promóteri megállapodás aláírásától függött. Sajnos arról tájékoztattak minket, hogy ez a rendezvényt érintő belső problémák miatt nem lehetséges” – nyilatkozta Iain Campbell, az ERC menedzsere. Hozzátette, az idei esztendőben arra koncentrálnak, hogy a naptárban szereplő hét eseményt sikeresen lebonyolítsák azzal a céllal, hogy jövőre ismét nyolc futamból álljon a versenysorozat.

A rali Eb így Spanyolországban kezdődik április közepén, majd májusban Svédország, júliusban Olaszország és Lengyelország, augusztusban Csehország, szeptemberben Nagy-Britannia szerepel a programban. Az idei záró futamot Portugáliában rendezik október 23. és 25. között.

 

