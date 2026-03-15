Szafari rali: japán siker Kenyában, Kacuta először nyert

A toyotás pilótának – aki a 94. futamán szerepelt – ez volt az első sikere világbajnoki futamon. Japán versenyző legutóbb 1992-ben tudott vb-viadalon nyerni, akkor Sinozuka Kendzsiro diadalmaskodott az Elefántcsontpart ralin.

A második helyen a francia Adrien Fourmaux (Hyundai), a harmadikon a finn Sami Pajari (Toyota) végzett.

A szintén Toyotát kormányzó walesi Elfyn Evans a 13. helye ellenére továbbra is vezet összetettben.

A rali-vb következő állomása, a Horvátország rali lesz április 9. és 12. között.

RALI-VILÁGBAJNOKSÁG, SZAFARI RALI

1. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 3:16:05.6 óra

2. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (finn, Hyundai) 27.4 mp hátrány

3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 4:26.1 p h.

A vb-pontverseny állása (még 11 van hátra): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 66 pont, 2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 58, 3. Kacuta 55