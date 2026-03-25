Rali: a harminckettedik Veszprém-ralival indul az országos bajnokság a hétvégén

A verseny sajtótájékoztatóján Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke arról beszélt, hogy az autósport ma komoly kihívásokkal néz szembe, a gazdasági környezet nem alakul kedvezően, a sportág identitásválságban van, és a hazai autósport is számos nehézséggel küzd. Azonban az autósport ereje az elhivatott emberekben rejlik, azokban a versenyzőkben, csapattulajdonosokban, szerelőkben, szervezőkben, szurkolókban és támogatókban, akik szenvedéllyel és kitartással dolgoznak érte – hangsúlyozta.

Leszögezte: az ilyen professzionális rendezvények mellett a túlszabályozással nem szabad megfojtani az amatőr autósport-eseményeket sem, persze a lehető legnagyobb biztonságot garantálva. Emellett hangsúlyozta: az MNASZ az egyetlen országos sportági szakszövetség, amely azoknak az érdekeit tudja képviselni, akik a hatályos jogszabályokat és törvényeket messzemenőkig betartják.

Úgy fogalmazott: világosan kell látni, hogy „a magyar autósportos élet sem kerülheti el a megújulást, újra kell gondolni közösen a működésünket, a jövőképünket és az eszközeinket azért, hogy alkalmazkodni tudjunk a gyorsan változó környezethez”.

„Ebben a folyamatban a szövetség szakembereinek a tudására, elhivatottságára és önzetlenségére továbbra is számíthatnak mind a versenyzők, mind a szurkolók” – emelte ki Szujó Zoltán, aki közölte: 2026-ban az összes szakág kiírása, valamint a bajnoki versenynaptárak is elkészültek, továbbá a nemzetközi sportkódexet is lefordították.

Varga Attila, az MNASZ rali szakágvezetője szerint a Veszprém-rali azért különleges, mert murvás szakaszokon zajlik, és – mint mondta – az igazi rali az aszfaltról lekanyarodva kezdődik. Felidézte, hogy tavaly Európa-bajnoki futamot rendeztek Veszprémben, és reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben ismét lehetőség lesz erre. Kiemelte, hogy idén a korábbi világbajnok Manfred Stohl is rajthoz áll Veszprémben.

Ott lesz a mezőnyben a hazai terepen induló Osváth Péter is, aki a sajtótájékoztatón azt mondta: idén nagyon jó minőségűek a murvás pályák, és szeretne kategóriájában az első ötben végezni.

Lakatos Róbert főszervező köszönetet mondott azért a széleskörű összefogásért, amelynek köszönhetően megvalósulhat a verseny. Veszprémben az autósport már öt évtizedes múltra tekint vissza – emelte ki, hozzátéve, hogy csak a Mecsek-rali régebbi Magyarországon.

Az MTI kérdésére elmondta: a verseny szombat délben rajtol, a nézőknek a királyszentistváni és a várpalotai szakaszokat ajánlja. A szervízpark a Veszprém Arénánál lesz, szombaton este pedig Veszprémben, az Óváros téren egy látványos ceremóniát is tartanak. Vasárnap a nézők számára a Márkó-Jutaspuszta szakasz Gyulafirátót felől látogatható, valamint Királyszentistvánnál is megtekinthető a verseny, a célceremónia pedig délután a Veszprém Arénánál lesz.

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy 2026-ban Veszprém és a térség Európa sportrégiója, ahol a mozgásé a főszerep. Ebbe is tökéletesen illeszkedik a Veszprém-rali, amely a versenyzők mellett számos nézőt mozgat meg – mutatott rá.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere legendásnak nevezte a Veszprém-ralit, amelyet a városban azok is ismernek, akik egyébként nem rajongói a sportágnak. Hangsúlyozta: a verseny Veszprémnek is fontos, ezért támogatta az önkormányzat a megrendezését.