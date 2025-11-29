Ogier utolérte Loeböt, már ő is kilencszeres ralivilágbajnok

A Toyotával száguldó Ogier és navigátora, Vincent Landais a harmadik helyen végzett a 14 versenyből álló világbajnokság szaúd-arábiai záró viadalán, ami elég volt a pilótának a világbajnoki cím begyűjtéséhez. Ogier az éllovas brit Elfyn Evans mögött hárompontos hátránnyal érkezett az utolsó fordulóra, amelyen szinte minden pilótának meggyűlt a baja a defektekkel. Evans hatodik lett, így összetettben négy ponttal szorult francia vetélytársa mögé.

Ogier sikerének értékét növeli, hogy három vb-futamon rajthoz sem állt az idényben.

A 42. életévét szűk három hét múlva, december 17-én betöltő Ogier 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 és 2021 után nyert ismét világbajnoki címet, az első négyet még Volkswagennel, a következő kettőt Forddal, a legutóbbi hármat pedig Toyotával. Juha Kankkunen mellett csak ő nyert vb-t három különböző gyártóval. Landais-nak ez az első vb-címe, Ogier a korábbi nyolc elsőségét Julien Ingrassiával közösen nyerte meg, ő a 2021-es vb-elsőséget követően visszavonult.

Az idényzáró viadalt a Hyundaijal versenyző, idei első sikerét arató belga Thierry Neuville nyerte márkatársa, a francia Adrien Fourmaux előtt.

RALI-VB

SZAÚDI RALI, DZSIDDA (17 gyorsasági szakasz, 319.44 km)

Az élcsoport

1. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (belga, Hyundai i20 N) 3:21:17.3 óra

2. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai i20 N) 54.7 másodperc hátrány

3. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota GR Yaris) 1:03.3 perc h.

…

6. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris) 3:43.9 p h.

A vb-pontverseny végeredménye: 1. Ogier 293 pont, 2. Evans 289, 3. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (finn, Toyota GR Yaris) 256