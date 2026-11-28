„Nehéz bármit is mondani egy négy–nullás vereség után… Az első húsz percben jól játszottunk, de amint gólt kaptunk, megcsappant az önbizalmunk – idézi Mauricio Pochettino szavait a különböző tv-csatornáknak (BBC, Sky, klub-tv) adott, meccs utáni nyilatkozatok alapján a Manchester United hivatalos honlapja. – Eleinte jobbak voltunk a Brentfordnál, mi irányítottuk a játékot, aztán kaptuk az első gólt… Miközben próbáltunk válaszolni, rossz döntéseket hoztunk, és azok visszaütöttek ránk. A legfontosabb feladatunk most az, hogy elérjük, egy kapott gól után ne bizonytalanodjanak el a futballistáink, hanem képesek legyenek továbbra is a saját játékukat játszani.”



Pochettino arról is beszélt, hogy hét napon belül három mérkőzést kellett lejátszaniuk, ami önmagában is embert próbáló feladat, hát még a csapat mostani állapotában.



„Nem fest jól, hogy négy–nullra kikaptunk a Liverpooltól és ma az Old Traffordban is. De ilyen helyzetben vagyunk, ez a valóság, nincs mit hozzáfűzni. Ha jól számolom, az ellenfél négy alkalommal találta el a kapunkat, és mind a négyszer gólt szerzett. Mi sokszor próbálkoztunk, helyzeteket dolgoztunk ki, de különböző okok miatt nem sikerült betalálnunk. Mit is mondhatnék? Semmit, hiszen az eredmény önmagáért beszél. A feladat nehézségének ismeretében vállaltuk el a munkát, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem adhatjuk fel: tovább kell küzdenünk, mindent meg kell tennünk azért, hogy felrázzuk a játékosokat.”



A nemrégiben kinevezett argentin szakember nem feledkezett meg a szurkolókról sem, megérti az elkeseredésüket.



„Miközben támogatjuk a játékosokat, nyilvánvalóvá kell tennünk a szurkolók számára, hogy mi is csalódottak vagyunk. Törődnünk kell egymással, össze kell tartanunk. Szükségünk van rájuk, elfogadjuk a kritikát, érezzük a fájdalmat és a felelősséget, ugyanakkor pillanatnyilag ez a valóság. Ezt el kell fogadnunk, de nem szabad beletörődnünk, változtatnunk kell rajta. Megvan hozzá az erőnk.”



S hogy hogyan tovább?



„Dolgozunk, próbálunk fejlődni, keressük a játékosok közötti megfelelő összhangot. Tesztelünk, fejlesztünk, hajtunk tovább. Nincs más út. A futballban az eredmények gyakran csak később mutatkoznak meg. Hiába csinálsz valamit jól, a jutalom késhet, a változtatások ellenére sem jön azonnal az eredmény. Ezt szurkolóként, kívülről nem könnyű megérteni. A játékosaink most csalódottak, de néha szükség van arra, hogy átéljék ezt a fájdalmat, és egy ponton eljussanak oda, hogy kimondják és el is higgyék maguknak: innen már csak felfelé vezet az út. Így megy ez.”



Pochettino feltette a költői kérdést: vajon mit várnak a drukkerek egy edzőtől, aki mindössze tíz napja érkezett?



„Azt, hogy lecseréljen huszonöt-huszonhat játékost? Vajon segítünk a Manchester Uniteden azzal, hogy a jelenlegi helyzet miatt a játékosokat hibáztatjuk? Tényleg csak rajtuk múlik minden? Nem, az egész rendszerről van szó. Természetesen a futballistáknak vállalniuk kell a felelősséget, de nekik a játékra kell összpontosítaniuk, és érezniük a támogatást. Pillanatnyilag ők alkotják a keretünket, velük kell dolgoznunk, ezen nem tudunk változtatni, legfeljebb az átigazolási időszakban. A rosszul szereplő csapatoknál mindig ott az igény a változtatásra. De ne aggódjanak: itt vagyunk, és azon dolgozunk, hogy minden téren fejlődjünk. Az eredmény csupán idő kérdése.”



A United következő ellenfele a Newcastle United lesz idegenben, december 2-án.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Manchester United–Brentford 0–4 (C. Wilson 19., 32., Ajer 82., Schade 90+1.)