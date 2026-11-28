A világbajnoki negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott alapemberei közül Lelik Réka 22, Juhász Dorka 14 pontot dobott a török bajnokság alapszakaszának szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint Lelik volt az Emlak Konut SK legeredményesebb játékosa, csaknem 37 percet töltött a pályán a Melikgazi ellen 91–77-re megnyert hazai mérkőzésen, és szerzett öt lepattanót, illetve adott öt gólpasszt is.
Juhász több mint 32 percet játszott a Galatasarayban, amely házigazdaként 73–69-re nyert a címvédő, Bajnokok Ligája-győztes Fenerbahce ellen. A magyar klasszis szerzett kilenc lepattanót, valamint adott három gólpasszt is.
A Galata a mezőny egyetlen százszázalékos csapataként vezeti a tabellát, az Emlak Konut a tabella hetedik helyén áll.
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