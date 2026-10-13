A Bayern kétgólos hátrányból fordított, de csak egy pontot szerzett Norvégiában

ARSENAL–LILLE 3–0

Kevés eseményt hozott az első félidő Londonban, a vendég Lille lesgólig eljutott, és 0–0-val vonultak pihenőre a felek. A 64. percig kellett várni, hogy megtörjön a jég, Jurrien Timber éles szögből emelte át Berke Özer kapust. Beindult az Arsenal, három perc múlva Eberechi Eze lövése kötött ki a bal sarokban, majd újabb négy percet követően Kai Havertz visszatett labdáját Bukayo Saka az ötösről lőtte a jobb sarokba. Az Arsenal másodszor is nyert, és ezúttal sem kapott gólt.

ATLÉTICO MADRID–MAN. UNITED 2–0

Az Atlético villámrajtot vett a Manchester United ellen, gyors támadás végén Pablo Barrios lőtt a kapuba 53 másodperc után, Ayden Headenen lelassult ugyan a labda, ám menteni már nem tudott. A folytatásban Bryan Mbeumo kétszer is egyenlíthetett volna, a 12. percben a remek lövése megpattant egy lábon, és szögletre vágódott, majd újabb 12 perc múlva a jól járó Jan Oblakba lőtte a labdát. Alejandro Grimaldo remek szabadrúgása után a kapufa mentette meg a Unitedet. A félidő hajrájában Johnny Cardoso lövése vágódott a jobb sarokba, a svéd játékvezető azonban videózás után érvénytelenítette a gólt, mivel a támadás során Marcos Llorente kezezett.

A második játékrész elején növelhette volna előnyét az Atlético, Julián Alvarez találta el a kapufát. Nem sokkal később Bruno Fernandes lábában maradt az angolok egyenlítése, a csapatkapitány elemelte a labdát Oblak mellett, de néhány centivel elvétette a jobb sarkot. A 74. percben nehéz helyzetbe került a United, a kiugró Jonathan Davidet megrángató Lenny Yoro videózás után piros lapot kapott. Öt perccel később ki is használta emberelőnyét az Atlético, Ademola Lookman volt közelről eredményes. Az Atlético javítani tudott a liverpooli veresége után, és három pontja van, akárcsak a Unitednek.

INTERNAZIONALE–FC BRUGES 3–4

A Bruges bátran játszott Milánóban, a 26. percben Nicolo Tresoldi révén kapufáig is eljutott, majd három perccel később a pályán átrobogó Carlos Forbst csak szabálytalanul tudta megállítani Hakan Calhanoglu a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Tresoldi a léc alá vágta. Tresoldihoz hasonlóan Calhanoglu is eljutott kapufáig, majd a félidő vége előtt egyenlített az Inter: Marcus Thuram beadásából Federico Dimarco sarokkal továbbította Lautaro Martínez elé, az argentin támadó lefordult védőjéről, majd a kapuba helyezett.

A 63. percben ismét előnybe került az FC Bruges, egy előreívelésnél teljesen feleslegesen szaladt ki Josep Martínez kapus, Forbs elkanalazta a lába között a labdát, ami Tresoldi elé került, és a német U-válogatott támadó a kapuba gurított. A 74. percben Tresoldi megszerezte a harmadik gólját, a Forbs lövése utáni kipattanót helyezte a kapuba.

A 81. percben Lautaro Martínez szépített, miután Yann Sommer csak kiütni tudta Sucic labdáját. Ám a belgák visszaállították a kétgólos különbséget Djed Spence eladott labdája után, Romeo Vermant fejezte be az akciót. Bonny gólja a végén csak szépségtapasz volt, a Bruges elvitte a három pontot Milánóból.

VIKING–BAYERN MÜNCHEN 3–3

A Viking meglepte a Bayernt, a második percben Zlatko Tripic szögletéből Gianni Stensness fejelt a bal sarokba. A folytatásban hatalmas mezőnyfölényt harcolt ki a Bayern, de a 38. percben a norvégok növelték előnyüket: Erik Botheim remek indításával Peter Christiansen robogott előre a saját térfeléről, Nathaniel Brown nem bántotta, így a dán légiós ballal kilőhette a bal sarkot.

Vincent Kompany a szünetben hármas cserével próbálta felrázni csapatát. Az 54. percben videózás után adott tizenegyest a játékvezető, ezt Harry Kane értékesítette, feljött egy gólra a német csapat. És lendületben is maradt: a 60. percben Joshua Kimmich beadása nyomán Kane fejelt a kapuba, a 71. percben pedig Konrad Laimer középre tett labdáját Luis Díaz közvetlen közelről vágta a hálóba.

A München nem sokkal később elveszítette Michael Olisét, a francia klasszis ugyanis a sárgája után Tripic arcába dobta a labdát, ezért megkapta a második lapját is. Ez végül is megbosszulta magát, az emberelőnybe kerülő Viking ugyanis Herman Haugen révén a 90. percben egyenlített.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Arsenal (angol)–Lille (francia) 3–0 (J. Timber 64., Eze 67., Saka 71.)

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Kiállítva: Yoro (75., Man. United)

Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 3–4 (La. Martínez 44., 81., Bonny 90+3., ill. Tresoldi 30., 63., 74. – az elsőt 11-esből, Vermant 87.)

Viking (norvég)–Bayern München (német) 3–3 (Stensness 2., Christiansen 38., H. Haugen 90., ill. Kane 54., 60. – az elsőt 11-esből, L. Díaz 71.)

Kiállítva: Olise (74., Bayern)

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

RB Leipzig (német)–PSV (holland) 1–0 (Gruda 75.)

Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) 3–1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86., ill. Rrahmani 8.)

Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Batrakov 28., ill. Joao Cancelo 43., Fermín López 50., Gordon 53., Adeyemi 65.)

Lens (francia)–Sporting CP (portugál) 0–2 (L. Suárez 22., I. Doumbia 74.)

Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) 2–0 (Parris 49., Mickels 88.)