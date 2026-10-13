Nemzeti Sportrádió

Luis Suárez klubrekorder lett, Franciaországban nyert a Sporting

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.13. 20:43
Suárez és Doumbia is eredményes volt a Lens otthonában (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Luís Suárez Lens Sabah FK Sporting
Kedden két mérkőzést rendeztek késő délután a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának 2. fordulójában. A Sporting idegenben, a Sabah hazai pályán gyűjtötte be a három pontot.

LENS–SPORTING 0–2

Két olyan csapat találkozott Franciaországban, amely sikerrel vette az első fordulót: a Lens Prágában 3–2-re verte meg a Slaviát, míg a Sporting 3–1-re győzött a Galatasaray ellen. Lens-fölénnyel kezdődött a mérkőzés, a Sporting az első negyedórában szinte csak védekezett. A franciák a tizedik percben megszerezhették volna a vezetést, de Franjo Ivanovic egy beadás után egyszerűen lyukat rúgott az ötösön... A 22. percben az első veszélyes támadásából megszerezte a vezetést a Sporting, Nestory Irankunda passzolt balról középre, Luis Suárez megelőzte védőjét, és külsővel a kapuba lőtt, Robin Risser csak belekapott a labdába. Ez volt Suárez hetedik gólja a főtáblán, így a Sporting egyedüli klubrekordere lett, megelőzve a hatgólos Liedsont, Viktor Gyökerest és Trincaót.

A 32. percben Suárez megduplázhatta volna csapata előnyét, ám ezúttal nem tudott kifogni Risser-n. A félidő végén ismét a Lens volt veszélyesebb, Ivanovic a kapufát is eltalálta, de portugál vezetéssel vonultak pihenőre a felek. A Sporting a 74. percben végleg lezárta a mérkőzést, egy kiugratás után Issa Doumbia elpasszolta a labdát a kapujából messzire kifutó Risser mellett. A Sporting két mérkőzés után hat ponttal áll.

SABAH–SLAVIA PRAHA 2–0

A Sabah a Manchester United elleni 0–4-gyel kezdte a ligaszakaszt, kedden a szintén pont nélkül álló Slavia ellen próbált javítani. Az első félidőben még videózás után érvénytelenítették Kaheem Parris találatát, de a jamaicai labdarúgó szünet után már szabályos gólt szerzett, 16 méterről lőve ki ballal a jobb sarkot.

A 88. percben komikus góllal zárta le a meccset az azeri csapat: a kapujából messze kifutó Jakub Markovic labdát vesztett, Joy Lance Mickels pedig az üres kapu felé lőtt, ám úgy tűnt, a visszafutó David Moses simán menteni tud. Csakhogy a nigériai védekező középpályás hatalmas lyukat rúgott, így Valdas Dambrauskas csapata kétgólos győzelemmel szerezte meg első pontjait.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Lens (francia)–Sporting CP (portugál) 0–2 (L. Suárez 22., I. Doumbia 74.)
Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) 2–0 (Parris 49., Mickels 88.)
KÉSŐBB
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
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Bajnokok Ligája Luís Suárez Lens Sabah FK Sporting
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