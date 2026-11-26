EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezette: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok

FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero (Levi, 78.), Arzani (O'Dowda, 78.) – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs

CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.). Vezetőedző: Zoran Zeljkovic

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Latyak lepte el Budapest utcáit. November utolsó csütörtökén előkerültek a télikabátok, a vastag sálak, az Üllői úton mégsem bánta senki, hogy az idén ilyen hidegben is nemzetközi kupameccsre lehet menni. Négy mérkőzés, négy győzelem, 12 pont – a Groupama Aréna irányába baktató szurkolók bíztak benne, Kristoffer Zachariassenék a mínuszokban is tovább menetelnek Európában.

Ráadásul ott volt az esély, hogy a Fradi még a harmadik helynél is feljebb lépjen a tabellán, mert a rajta kívül mindeddig százszázalékos együttesek közül a Benfica nagy verésbe szaladt bele Plzenben, a Bournemouth pedig – emberhátrányban – 2–1-re nyert Vigóban, így háromgólos sikerük esetén a zöld-fehéreké az első hely.

A magyar bajnoki ezüstérmes a Celtic Parkban és a San Siróban aratott győzelmével Európa figyelmét is magára irányította, és a szlovén Celje érkezése előtt már másfajta számolgatásba kezdhettek a ferencvárosiak: újabb győzelemmel 15 pontos lenne a csapat, márpedig az Európa-liga első alapszakaszos kiírásában ennyi pont elegendő volt a közvetlen nyolcaddöntőbe jutáshoz.

Borbély Balázs vezetőedző mindenesetre a legkevésbé sem a futballmatekozás híve, sokkal fontosabb volt, hogy a futballisták kizárólag a Celje elleni ütközetre összpontosítsanak, és még véletlenül se higgyék el, hogy a 38 ezer lakosú szlovén város csapatát könnyű lesz két vállra fektetni. Igaz, fergeteges vendégtábortól nem kellett tartani, bár az út mindössze 400 kilométer Budapestig, a Celje hiába hirdette autóbusz indítását az Üllői útra, a kevés jelentkező miatt lefújta a szervezett utazást – 200 szlovén drukkernél nem volt több a vendégtáborban.

A Ferencváros esélyeshez méltón kezdte az összecsapást, az első negyedórában több helyzete is volt – Kristoffer Zachariassen, Lenny Joseph, Matús Bero és Daniel Arzani is gólt szerezhetett volna –, tudatosan nyomás alá helyezte a szlovén bajnokot, készülve arra, hogy ha a Celje védőinek kis területen kell kihozniuk a labdát, az elbizonytalanítja őket. Így is lett… Ritkán adódott lehetőségük a vendégeknek kényelmesen passzolgatni, ha próbálták volna lassítani a játékot, a ferencvárosiak rögtön ketten-hárman ott termettek. Közeledtünk a 20. perchez, amikor a Celje először birtokolta legalább fél percig a labdát, és játékosai több mint tucatszor passzoltak egymáshoz.

Kár volt a kimaradt lehetőségekért, hiszen a korai gól megtörhette volna a szlovén együttest, így azonban az idő előrehaladtával egyre kiegyenlítettebb lett a játék. A Fradi talán tudatosan engedte át a kezdeményezést, a területet, mondván, ha az erős kezdés után nem jött össze a vezetés, a riválist saját kapuja elől kicsalogatva hátha sikerül. Gond volt az is, hogy az első fél órában Lenny Joseph csupán ötször találkozott a labdával, hiába mozgott sokat a védők vonalában. A két szélső védő, Cadu és Osváth Attila is többször fellépett az akciókhoz, a brazil és a magyar játékosnak is több beadása volt az első félidőben, de a befejezés rendre pontatlan volt, vagy a középen érkezők hibázták el a lehetőséget.

A vendégek nem erőltették a támadást, néhányszor többen is felértek a tizenhatoshoz, ám láthatóan leginkább abban bíztak, hogy a kitámadó riválissal szemben gyors ellenakcióból lecsaphatnak. A ferencvárosi kapuban nem Dibusz Dénes kezdett, Borbély Balázs ezúttal Varga Ádámot állította a gólvonalra. Az első félidőben nem is kellett különösebben megfeszülnie, néhány érkező beadáskor kellett lehúznia a labdát, ziccer nem adódott a Celje előtt. A Ferencváros leginkább magát okolhatta, hogy az ellenfél megúszta kapott gól nélkül az első félidőt, a szünet előtti percekben a szöglethez előremerészkedő Toon Raemaekers két lépésről lőtt a kapu fölé, nem véletlenül fogta a fejét, óriási helyzetet hagyott ki. De a távoli lövéseknél sem talált utat a labda a Celje kapujának irányába, Matús Bero, Osváth Attila és Daniel Arzani is hiába próbálkozott.