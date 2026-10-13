Yamal-show és Barca-győzelem Sallai 20. BL-meccsén

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (1–1)

Isztambul, Rams Park. Vezette: Guida (olasz)

GALATASARAY: Cakir – Yilmaz (Sallai, 67.), D. Sánchez, Jakobs, Eren Elmali – Lemina (Ugochukwu, 58.), Torreira (Nhaga, 81.) – Akgün (L. Sané, 58.), Bartrakov (Gabriel Sara, 58.), Rafael Leao – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

BARCELONA: Joan García – Eric García (Koundé, 74.), Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo – Rodri, Pedri (Bernal, 74.) – Lamine Yamal, Fermín López (Gavi, 82.), Gordon (Adeyemi, 59.) – Dani Olmo (Gabriel Jesus, 59.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Batrakov (28.), ill. Joao Cancelo (43.), Fermín López (50.), Gordon (53.), Adeyemi (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kockáztatott Okan Buruk vezetőedző: ahogyan sejteni lehetett, Sallai Roland nem került be a Barcelona elleni kezdőcsapatba – pénteken a Kasimpasa elleni meccskeretben szerepelt, de nem állt be –, az elmúlt hetekben combsérüléséből kellett felépülnie.

A hatodik percben került először ziccerbe a katalán csapat, a középcsatárként felbukkanó Dani Olmo lőtte a labdát Ugurcan Cakirba. Már a mérkőzés elején látszott, hogy Mario Lemina nem csupán a médiában cukkolta Lamine Yamalt: időről időre „nekiütközött”, még akkor is, ha a labda játékban sem volt. Olmo után Anthony Gordonnak is ziccerpasszt adott Pedri, de ez a lehetőség is kimaradt a 16. percben. A hatalmas lelkesedéssel futballozó isztambuliak minden helyzetben hevesen reklamáltak, de így is viszonylag könnyen a védelmük mögé került a labda. Aztán a hazaiak támadója, Rafael Leao éppen olyan helyzetben kapta a labdát a 28. percben, amit nagyon szeret: lendületből vezethette rá védőjére a félpályától a bal szélen, Eric Garcíát simán lefutotta, a tizenhatoson belül pedig a második hullámban érkező Alekszej Batrakovnak passzolt, aki váratlanul megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A 34. percben újabb gólt szerzett a Galata, de hosszú percek VAR-ozása után a játékvezetők kitalálták, hogy valaki lesen állt. Az első félidő lefújásáig egy állóképet mutatott be az UEFA az esetről: Victor Osimhen fejese után látszólag szabályos körülmények között csúsztatott tovább Baris Alper Yilmaz, majd Gerard Martín lábáról perdült a kapuba a labda, valószínűleg a kapus előtt szabálytalan helyzetben álló hazai játékos miatt vették el a gólt. Érkezett a válasz, a lesről visszalépő Gordon nem avatkozott játékba, így Joao Cancelo szépen tekerte a kapuba a labdát, miután Olmo estében odapöckölte neki.

Nem Yamalon múlt a fordítás: szenzációs, külsővel keresztbe lőtt labdájából Gordonnak kellett volna gólt szereznie, de három lépésről kapásból fölé lőtt. Az Aranylabda egyik várományosa az ötvenedik percben belsővel is megpróbálta, szédületes indítása után Fermín López fejelte be a második Barca-gólt. Pillanatokkal később eldőlt a mérkőzés, Yamalnak szerencséje volt az alapvonalnál, trükközése után nála maradt a labda, aztán Gordon rövid sarokra tartó lövésénél nagyot hibázott Cakir, oda nem szabadott volna gólt kapnia. A hármas hazai csere sem segített, a kettős katalán igen: Gabriel Jesus passza után Karim Adeyemi is ünnepelhetett.

Ezután kicsit mi, magyarok is: Sallai Roland a 67. percben visszatért a pályára, természetesen jobbhátvédként. A világ egyik legjobb csapata ellen kapott meccsterhelést, de nem sokszor került játékba, inkább a védekezésre kellett figyelnie, Adeyemi kapáslövését a gólvonalról fejelte ki. A Barcelona tovább menetel a 2026–2027-es idényben, a tizedik tétmérkőzését is megnyerte. 1–4