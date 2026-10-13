Nemzeti Sportrádió

Yamal-show és Barca-győzelem Sallai 20. BL-meccsén

2026.10.13. 22:54
null
A második félidőben hengerelt a Barcelona, Lamine Yamal két gólpasszt is kiosztott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Galatasaray élő közvetítés Sallai Roland
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójában a Barcelona 4–1-re nyert a Galatasaray otthonában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (1–1)
Isztambul, Rams Park. Vezette: Guida (olasz)
GALATASARAY: Cakir – Yilmaz (Sallai, 67.), D. Sánchez, Jakobs, Eren Elmali – Lemina (Ugochukwu, 58.), Torreira (Nhaga, 81.) – Akgün (L. Sané, 58.), Bartrakov (Gabriel Sara, 58.), Rafael Leao – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
BARCELONA: Joan García – Eric García (Koundé, 74.), Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo – Rodri, Pedri (Bernal, 74.) – Lamine Yamal, Fermín López (Gavi, 82.), Gordon (Adeyemi, 59.) – Dani Olmo (Gabriel Jesus, 59.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Batrakov (28.), ill. Joao Cancelo (43.), Fermín López (50.), Gordon (53.), Adeyemi (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kockáztatott Okan Buruk vezetőedző: ahogyan sejteni lehetett, Sallai Roland nem került be a Barcelona elleni kezdőcsapatba – pénteken a Kasimpasa elleni meccskeretben szerepelt, de nem állt be –, az elmúlt hetekben combsérüléséből kellett felépülnie.

A hatodik percben került először ziccerbe a katalán csapat, a középcsatárként felbukkanó Dani Olmo lőtte a labdát Ugurcan Cakirba. Már a mérkőzés elején látszott, hogy Mario Lemina nem csupán a médiában cukkolta Lamine Yamalt: időről időre „nekiütközött”, még akkor is, ha a labda játékban sem volt. Olmo után Anthony Gordonnak is ziccerpasszt adott Pedri, de ez a lehetőség is kimaradt a 16. percben. A hatalmas lelkesedéssel futballozó isztambuliak minden helyzetben hevesen reklamáltak, de így is viszonylag könnyen a védelmük mögé került a labda. Aztán a hazaiak támadója, Rafael Leao éppen olyan helyzetben kapta a labdát a 28. percben, amit nagyon szeret: lendületből vezethette rá védőjére a félpályától a bal szélen, Eric Garcíát simán lefutotta, a tizenhatoson belül pedig a második hullámban érkező Alekszej Batrakovnak passzolt, aki váratlanul megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A 34. percben újabb gólt szerzett a Galata, de hosszú percek VAR-ozása után a játékvezetők kitalálták, hogy valaki lesen állt. Az első félidő lefújásáig egy állóképet mutatott be az UEFA az esetről: Victor Osimhen fejese után látszólag szabályos körülmények között csúsztatott tovább Baris Alper Yilmaz, majd Gerard Martín lábáról perdült a kapuba a labda, valószínűleg a kapus előtt szabálytalan helyzetben álló hazai játékos miatt vették el a gólt. Érkezett a válasz, a lesről visszalépő Gordon nem avatkozott játékba, így Joao Cancelo szépen tekerte a kapuba a labdát, miután Olmo estében odapöckölte neki.

Nem Yamalon múlt a fordítás: szenzációs, külsővel keresztbe lőtt labdájából Gordonnak kellett volna gólt szereznie, de három lépésről kapásból fölé lőtt. Az Aranylabda egyik várományosa az ötvenedik percben belsővel is megpróbálta, szédületes indítása után Fermín López fejelte be a második Barca-gólt. Pillanatokkal később eldőlt a mérkőzés, Yamalnak szerencséje volt az alapvonalnál, trükközése után nála maradt a labda, aztán Gordon rövid sarokra tartó lövésénél nagyot hibázott Cakir, oda nem szabadott volna gólt kapnia. A hármas hazai csere sem segített, a kettős katalán igen: Gabriel Jesus passza után Karim Adeyemi is ünnepelhetett.

Ezután kicsit mi, magyarok is: Sallai Roland a 67. percben visszatért a pályára, természetesen jobbhátvédként. A világ egyik legjobb csapata ellen kapott meccsterhelést, de nem sokszor került játékba, inkább a védekezésre kellett figyelnie, Adeyemi kapáslövését a gólvonalról fejelte ki. A Barcelona tovább menetel a 2026–2027-es idényben, a tizedik tétmérkőzését is megnyerte. 1–4

Kapcsolódó tartalom

A Villarreal kiváló meccsen győzte le hátrányból a Napolit

A spanyoloknál a hajnalban fegyveres rablást elszenvedő Gulácsi Péter nem lépett pályára.

A PSV tizenegyest hibázott, Willi Orbánék begyűjtötték a három pontot

Az RB Leipzig javított a BL-ben a Como elleni csúnya vereség után.

A Bayern kétgólos hátrányból fordított, de csak egy pontot szerzett Norvégiában

Nicolo Tresoldi triplája győzelmet jelentett az FC Bruges-nek Milánóban. Az Arsenal hét perc alatt rúgott hármat a Lille-nek. Az Atlético legyőzet a Man. Unitedet.

Luis Suárez klubrekorder lett, Franciaországban nyert a Sporting

Valdas Dambrauskas Sabahja megszerezte első pontjait a ligaszakaszban.

 

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Galatasaray élő közvetítés Sallai Roland
Legfrissebb hírek

A PSV tizenegyest hibázott, Willi Orbánék begyűjtötték a három pontot

Bajnokok Ligája
1 órája

Willi Orbánnal nyert a Leipzig, Sallai játszott a Barcelona ellen, Gulácsi nélkül is nyert a Villarreal – keddi BL-eredmények

Bajnokok Ligája
1 órája

A Villarreal kiváló meccsen győzte le hátrányból a Napolit

Bajnokok Ligája
1 órája

Luis Suárez klubrekorder lett, Franciaországban nyert a Sporting

Bajnokok Ligája
3 órája

Két gól az NB II-es pótláson, csak egy ponttal gazdagodott a Diósgyőr

Labdarúgó NB II
4 órája

Fegyveres rablás áldozata lett otthonában Gulácsi Péter, nem történt sérülés

Bajnokok Ligája
5 órája

Kerkez Milos Szoboszlairól: Nem szeret sokáig hiányozni, minden meccsen játszani akar

Bajnokok Ligája
6 órája

„Eléggé középszerű képnek tűnt” – a Real Madrid galaktikusait szemből egyszerre megörökítő egyetlen fotó készítője saját alkotásáról

Bajnokok Ligája
12 órája