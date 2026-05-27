A címvédő PSG-ben nem lehet lazsálni, mert sok futballista pályázik ugyanarra a posztra

A csapategységben rejlik a Paris Saint-Germain ereje. Bár a párizsiak keretét kiváló futballisták alkotják, elsősorban az összetartásnak köszönhetik, hogy ismét döntőt játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Tavaly minden idők legsimább fináléjában 5–0-ra ütötték ki az Internazionalét, szombaton pedig Budapesten, a Puskás Arénában az Arsenal ellen védhetik meg a címüket.

Mindezt azután, hogy az egyenes kieséses szakaszban búcsúztatták a Monacót, a Chelsea-t, a Liverpoolt és a Bayern Münchent. Hvicsa Kvarachelia pedig csak az alapszakasz után hét gólt és három gólpasszt jegyzett, ebből két gólt és egy gólpasszt a Bayern elleni elődöntőben. Kulcsszerepe van abban, hogy ismét a trófeáért játszhat a PSG, ő mégis a csapategységet emelte ki az UEFA-nak adott interjúban.

„Mindig van miben fejlődni, én is próbálok még több gólt szerezni és gólpasszt adni, de a futball nem csak erről szól, sokkal fontosabb, hogy a csapatot segítsem – mondta a 25 éves szélső. – Előfordul, hogy gólt és gólpasszt sem jegyez valaki, de a pályán mindent megtesz, hogy győzelemhez segítse az együttesét. Amikor lefújják a mérkőzést, mindig tudni akarom, hogy valóban mindent megtettem-e a sikerért. Eleinte persze én is sokkal többet egyénieskedtem. De aztán rájöttem, hogy a csapat nélkül semmire sem jutok. Nagyon kevés az olyan futballista, aki egymaga képes eldönteni a mérkőzéseket. A PSG-nek is a csapategység a legnagyobb erőssége. Tudjuk, hogy ha egymásért harcolunk a pályán, és a saját futballunkat játsszuk, akkor bárkit megverhetünk.”

Kvarachelia 2025 januárjában igazolt a Napolitól a PSG-hez, ahol állítása szerint sokkal jobb labdarúgóvá vált. De hiába szerez sok gólt, ennél is többre vágyik.

„A PSG-ben mindig oda kell tenned magad, mert nagyon sokan pályáznak a helyedre – folytatta a grúz klasszis. – Minden mérkőzésen bizonyítani kell, hogy nem érdemtelenül viseljük a klub címerét a szívünk felett. Ami az egyenes kieséses szakaszban szerzett hét gólomat illeti, egyáltalán nem volt annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. Sok jó csapattal találkoztunk, amelyek ellen nem könnyű betalálni. Szerencsém van, mert kiváló csapattársak vesznek körül, nekem pedig sokszor csak annyi a dolgom, hogy befejezzem az akciót. Szerencsére jó formában érzem magam, de nem elégszem meg ennyivel. Még több gólra vágyom.”

Végül beszélt arról is, tudja, mennyire nehéz feladat a címvédés, és hogy mennyire különleges élmény pályára lépni a Bajnokok Ligájában. Neki egyébként azért is az lesz, mert a legtöbb csapattársával ellentétben nem utazhat a világbajnokságra, hiszen Grúzia nem jutott ki a tornára.

„Szerintem minden játékos arra vágyik, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessen – folytatta. – Már az boldoggá tesz, amikor meghallom a himnuszt, ilyenkor tudjuk, hogy nagy lehetőség előtt állunk. A címvédés sem ígérkezik könnyűnek. Már sok nagy csapatot búcsúztattunk, de mindig a végsőkig kellett küzdenünk a győzelemért. De ahogy már említettem, kiváló futballisták alkotják a keretet. Nem indult számunkra jól az idény, kevés pihenőnk volt, de aztán összekaptuk magunkat, és ismét bejutottunk a döntőbe. Csak hinnünk kell magunkban és beleadni mindent, hogy újra miénk legyen a trófea. Ne felejtsük el, hogy mi vagyunk a címvédők, és most is jó az esélyünk a sikerre. Tiszteljük az ellenfeleinket, de azzal is tisztában vagyunk, elég erőnk van ahhoz, hogy bárkit legyőzzünk.”

Nem csak a PSG labdarúgói magabiztosak. Nyilvánosságra került egy videó az Arsenal bajnoki ünnepléséről, amelyen Mikel Arteta mikrofont ragadott és kerek perec kijelentette, hogy szombaton ők lesznek Európa bajnokai.

Ami biztos, hogy vagy címvédés lesz, vagy új bajnokot avatnak, márpedig egyik sem mindennapos a BL történetében. Még akkor sem, ha tavaly épp a PSG lett a sorozat történetének 24. klubja, amelyik elhódította a trófeát.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!