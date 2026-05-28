Paul Shaw szerint minden idők legerősebb Arsenal-kerete a jelenlegi

Miközben Budapest a szombati Bajnokok Ligája-döntő lázában ég, a Ferencváros korábbi csatára, az Arsenal-nevelésű Paul Shaw az Egyesült Államokban hangolódik az összecsapásra. A korábbi angol támadó jelenleg Floridában és Clevelandben dolgozik utánpótlás­edzőként, és bár nem tud a magyar fővárosban jönni, lélekben nagyon is közel érzi magát a meccshez.

„Néhány hónapja a fiammal már arról beszélgettünk, hogy ha az Arsenal döntőbe jut, elutazunk Budapestre. Sajnos dolgoznom kell a mérkőzés napján, ezért nem tudok menni, pedig elhihetik, mennyire szerettem volna, már csak azért is, mert a feleségemmel mindig beszéljük, hogy minél gyakrabban kellene Magyarországra utaznunk, imádtunk ott élni” – mondta lapunknak Paul Shaw, aki természetesen így is végignézi majd a BL-döntőt.

Neki különösen fontos az Arsenal sikere, ő maga is a klub akadémiáján nevelkedett, a 90-es évek közepén 13 mérkőzésen lépett pályára a felnőttcsapatban. Jól emlékszik arra az időszakra, amikor Thierry Henryék fantasztikus futballt játszottak, mégsem tudták megnyerni a Bajnokok Ligáját – a 2006-os döntőben alulmaradtak a Barcelonával szemben –, de a mostani csapatnak szerinte minden esélye megvan rá, hogy felérjen Európa csúcsára.

Paul Shaw hasznos játékkal járult hozzá ahhoz, hogy az FTC 2009-ben visszajusson az NB I-be (Fotó: Nemzeti Sport)

„Ha nem sikerült volna megnyerni a bajnoki címet, a srácok sokkal idegesebbek lennének a BL-döntő előtt, így viszont felszabadultabban játszhatnak. A Paris Saint- Germainnek elképesztő a támadópotenciálja, rengeteg gyors és kreatív játékosa van, ugyanakkor az Arsenal védekezése annyira szervezett és stabil, hogy meg tudja fojtani a meccset. Azt gondolom, az Arsenalnak kifejezetten kedvezne, ha a találkozó a semleges néző számára inkább unalmas lenne. Az első fél óra kulcsfontosságú lesz: ha sikerül harminc percig kibírni kapott gól nélkül, az frusztrálhatja a PSG-t. Viszont, ha korán hátrányba kerül a csapat, és nyíltabban kell futballoznia, a párizsiak a sebességükkel és a hatékony támadójátékukkal nagyon gyorsan eldönthetik a meccset. Remélem, nem így lesz.”

Az egykori csatár érdekes párhuzamot vont a mostani Arsenal és a legendás „legyőzhetetlenek” között. Szerinte az Arsene Wenger-féle veretlen bajnokcsapat első tizenegyét tekintve erősebb volt, ugyanakkor a jelenlegi keret mélysége kiemelkedő.

„Ez az Arsenal talán nem játszik annyira látványos futballt, mint annak idején Thierry Henryék, de a keret sokkal mélyebb. Az elmúlt években rendszeresen az okozta a problémát, hogy egy-két sérülés után visszaesett a csapat teljesítménye, ki volt szolgáltatva a legjobbak formájának, most viszont tizenkilenc-húsz nagyszerű képességű futballista áll a szakmai stáb rendelkezésére. Lehet, hogy a legyőzhetetleneknek erősebb volt a kezdő tizenegye, mégis megkockáztatom, a mostani minden idők legerősebb Arsenal-kerete. Beszédes, hogy Bukayo Saka, Martin Ödegaard és Kai Havertz idény közben elszenvedett sérülése ellenére az Arsenal versenyben maradt minden fronton. Korábban ezek a hiányzók végzetesek lettek volna, most viszont mindig akadt valaki, aki be tudott lépni a helyükre.”

Paul Shaw a kilencvenes években tizenhárom tétmérkőzésen szerepelt a világhírű Arsenalban (Fotó: Getty Images)

Arra a kérdésre, hogy Mikel Arteta menedzsernek mi jelentheti a legnagyobb kihívást Budapesten, egyértelmű választ adott: a PSG kiszámíthatatlansága.

„A széleken elképesztően gyorsak, és nagyon nehéz felkészülni rájuk, mert rengeteg módon tudnak támadni. Ousmane Dembélé például hol visszalép irányítani, hol középcsatárként jelenik meg, máskor a szélen bontja meg az ellenfelet. A PSG legnagyobb fegyvere éppen az, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Viszont, ha van csapat, amely képes kezelni ezt a támadósort, az az Arsenal – az egész idényt nézve a londoniak védekeztek a világon a legjobban.”

A PSG-ből ugyanakkor egy játékost gondolkodás nélkül átigazolna Londonba.

„Vitinha szenzációs középpályás, Hvicsa Kvarachelia elképesztő labdarúgó, mégis Désiré Douét választanám. Fiatal, dinamikus, mindkét oldalon tud játszani, csatárként is bevethető. Már most is nagyon jó, de két-három év múlva szerintem világ­klasszis lesz.”

Shaw szerint a döntő egyik legfontosabb eleme az Arsenal rögzített helyzeteinek kihasználása lehet.

„A szögletek és a szabadrúgások egész évben kulcsszerepet játszottak az Arsenal játékában, ezen most sem változtathat csak azért, mert BL-döntőt játszik. Ezek a szituációk döntőnek bizonyulhatnak. Ha én lennék az Arsenalnál, minden szögletet és szabadrúgást közvetlenül a kapu elé rúgatnék. Gianluigi Donnarumma távozása után ez a poszt szerintem gyengült a PSG-nél, Matvej Szafonovot tartom a leggyengébb pontjának, és ezt az Arsenal biztosan megpróbálja kihasználni. Hozzáteszem, nálam David Raya most a világ legjobb kapusa, és az is nyugodtsággal tölt el, hogy páratlan párosként előtte William Saliba és Gabriel söpröget, előttük pedig a földkerekség legjobb középpályása, Declan Rice szerepel.”

Noha a kétszer tizenöt perces ráadás ritkán fordul elő a BL-döntőkön (legutóbb 2016-ban a Real Madrid győzte le az Atlético Madridot tizenegyesekkel), Paul Shaw úgy látja, hosszabbítás esetén a PSG lehet valamivel kedvezőbb helyzetben.

„A Premier League sokkal megterhelőbb bajnokság, mint a francia liga. Az Arsenal egész idényben több kemény meccset játszott, ezért ha nagyon elhúzódik a döntő, az a PSG-nek kedvezhet. Mindenesetre nem hiszem, hogy hosszabbítás lesz a szombat esti meccsen, szerintem az Arsenal rendes játékidőben egy nullára vagy kettő egyre nyer. Minél kevesebb gól esik, annál jobb! Ha sokáig döntetlen marad az állás, egy szöglet vagy egyetlen villanás eldöntheti a trófea sorsát.”

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!