Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt

2026.04.29. 10:30
Hvicsa Kvarachelia a mezőny egyik legjobbja volt a Bayern ellen (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bajnokok Ligája Paris Saint-Germain statisztika BL-legek
Kilenc gólt és számos helyzetet hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi elődöntője a Paris Saint-Germain és a Bayern München között, emellett több statisztikai mutatóban is rekordokat döntött az összecsapás. Mostani összeállításunkban összegyűjtöttük a mérkőzés legérdekesebb statisztikai adatait.

4+4 – A keddi volt az első alkalom, amikor egy európai kupa-elődöntőben (bármely versenysorozatot figyelembe véve) mindkét csapat legalább négy gólt szerzett, és ez volt a második eset a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, amikor ilyen megtörtént – legutóbb a 2008–2009-es idény negyeddöntőjében, a Chelsea és a Liverpool játszott egymással 4–4-es döntetlent. 

9 – Korábban még sosem fordult elő a Bajnokok Ligája történelmében, hogy egy elődöntőben kilenc gól szülessen. 

5 – A PSG–Bayern München lett az első elődöntő a Bajnokok Ligája történelmében, ahol az első félidőben öt gól született.

15 – Hvicsa Kvarachelia ebben az idényben már 15 gólban működött közre közvetlenül (gól plusz gólpassz) a Bajnokok Ligájában, ezzel megdöntötte Ousmané Dembélé tavalyi rekordját, amikor a francia aranylabdás 14-szer vállalt szerepet csapata góljaiban. 

6 – Harry Kane lett az első angol labdarúgó, aki hat egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésén is gólt szerzett, ezzel átadta a múltnak Steven Gerrard 2008-as rekordját.

41 – Michael Olise a PSG elleni mérkőzés első félidejében 41-szer ért a labdához.

2 – Joao Neves ebben a kiírásban két gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, mind a kettőt a Bayern München ellen: az elsőt az alapszakaszban, a másodikat a keddi elődöntőben. 

120 – A PSG csapatkapitánya, Marquinhos 120. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel holtversenyben Roberto Carlosszal a legtöbbet szereplő brazil játékos lett a sorozatban. 

4+ – Manuel Neuer először kapott négynél több gólt egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, továbbá ő lett az első kapus a sorozat elmúlt 16 évében az egyenes kieséses szakaszban, aki úgy kapott öt gólt, hogy közben egyetlen védést sem mutatott be. 

Kapcsolódó tartalom

„Minden idők legjobb meccse volt?” – lapszemle a PSG–Bayern München BL-elődöntő után

„Olyan volt, mintha félistenek futballoztak volna a pályán.”

„Ez volt a legjobb meccs, amelynek edzőként a részese voltam” – Luis Enrique a Bayern elleni BL-klasszikusról

Vincent Kompany: A labdarúgás olyan, mint a vallás. Vitatkozunk, aztán hiszünk, amiben hiszünk...

Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

Harry Kane: Büszkék lehetünk rá, hogy visszajöttünk 5–4-re. A visszavágón a közönség támogatásával elérhetjük a célunkat.

BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

A címvédő már 5–2-re is vezetett a második félidőben, de a bajorok visszakapaszkodtak.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain–Bayern München 5–4 (3–2)
Párizs, Parc des Princes, 47 511 néző. Vezette: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 84.) – Zaire-Emery (F. Ruiz, 64.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (B. Barcola, 70.), O. Dembélé, Kvarachelia (L. Hernandez, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90+4.) – Olise, Musiala (Goretzka, 79.), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5., 58. – az elsőt 11-esből), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)

 

Az Atléticónál szeretnék BL-győzelemmel búcsúztatni Antoine Griezmannt

Bajnokok Ligája
1 órája

„Minden idők legjobb meccse volt?” – lapszemle a PSG–Bayern München BL-elődöntő után

Bajnokok Ligája
3 órája

„Ez volt a legjobb meccs, amelynek edzőként a részese voltam” – Luis Enrique a Bayern elleni BL-klasszikusról

Bajnokok Ligája
4 órája

Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

Bajnokok Ligája
12 órája

BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

Bajnokok Ligája
13 órája

Meg lehet állítani a Bayern támadósorát, vagy az Arsenal szögleteit? – a BL-elődöntős csapatok legnagyobb erősségei és gyengeségei

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:12

Luis Enrique: Mi vagyunk a címvédők a BL-ben, és azok is akarunk maradni!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 6:36

Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland is csapatkapitányok a BL-döntő előtti Legendák Tornáján

Bajnokok Ligája
2026.04.27. 21:16
Ezek is érdekelhetik