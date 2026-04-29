Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt
4+4 – A keddi volt az első alkalom, amikor egy európai kupa-elődöntőben (bármely versenysorozatot figyelembe véve) mindkét csapat legalább négy gólt szerzett, és ez volt a második eset a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, amikor ilyen megtörtént – legutóbb a 2008–2009-es idény negyeddöntőjében, a Chelsea és a Liverpool játszott egymással 4–4-es döntetlent.
9 – Korábban még sosem fordult elő a Bajnokok Ligája történelmében, hogy egy elődöntőben kilenc gól szülessen.
5 – A PSG–Bayern München lett az első elődöntő a Bajnokok Ligája történelmében, ahol az első félidőben öt gól született.
15 – Hvicsa Kvarachelia ebben az idényben már 15 gólban működött közre közvetlenül (gól plusz gólpassz) a Bajnokok Ligájában, ezzel megdöntötte Ousmané Dembélé tavalyi rekordját, amikor a francia aranylabdás 14-szer vállalt szerepet csapata góljaiban.
6 – Harry Kane lett az első angol labdarúgó, aki hat egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésén is gólt szerzett, ezzel átadta a múltnak Steven Gerrard 2008-as rekordját.
41 – Michael Olise a PSG elleni mérkőzés első félidejében 41-szer ért a labdához.
2 – Joao Neves ebben a kiírásban két gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, mind a kettőt a Bayern München ellen: az elsőt az alapszakaszban, a másodikat a keddi elődöntőben.
120 – A PSG csapatkapitánya, Marquinhos 120. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel holtversenyben Roberto Carlosszal a legtöbbet szereplő brazil játékos lett a sorozatban.
4+ – Manuel Neuer először kapott négynél több gólt egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, továbbá ő lett az első kapus a sorozat elmúlt 16 évében az egyenes kieséses szakaszban, aki úgy kapott öt gólt, hogy közben egyetlen védést sem mutatott be.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain–Bayern München 5–4 (3–2)
Párizs, Parc des Princes, 47 511 néző. Vezette: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 84.) – Zaire-Emery (F. Ruiz, 64.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (B. Barcola, 70.), O. Dembélé, Kvarachelia (L. Hernandez, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90+4.) – Olise, Musiala (Goretzka, 79.), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5., 58. – az elsőt 11-esből), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)