Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt

4+4 – A keddi volt az első alkalom, amikor egy európai kupa-elődöntőben (bármely versenysorozatot figyelembe véve) mindkét csapat legalább négy gólt szerzett, és ez volt a második eset a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, amikor ilyen megtörtént – legutóbb a 2008–2009-es idény negyeddöntőjében, a Chelsea és a Liverpool játszott egymással 4–4-es döntetlent.

4+4 - Tonight was the first time in a European semi-final (any competition) that both teams scored 4+ goals, and just the second UEFA Champions League knockout stage match after Chelsea 4-4 Liverpool in the 2008-09 quarter-final. Basketball. #PSGBAY pic.twitter.com/NYj94xsbDV — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

9 – Korábban még sosem fordult elő a Bajnokok Ligája történelmében, hogy egy elődöntőben kilenc gól szülessen.

8 - At 5-3 to PSG, this is now the highest scoring semi-final match overall in UEFA Champions League history. Fest. https://t.co/dSj6bdxghi — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

5 – A PSG–Bayern München lett az első elődöntő a Bajnokok Ligája történelmében, ahol az első félidőben öt gól született.

5 - PSG v Bayern Munich is the first UEFA Champions League semi-final match to see as many as five goals scored in the first half. Breathless. #PSGBAY pic.twitter.com/J8ClrrJpT8 — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

15 – Hvicsa Kvarachelia ebben az idényben már 15 gólban működött közre közvetlenül (gól plusz gólpassz) a Bajnokok Ligájában, ezzel megdöntötte Ousmané Dembélé tavalyi rekordját, amikor a francia aranylabdás 14-szer vállalt szerepet csapata góljaiban.

Most goal involvements in a single Champions League campaign for PSG:



◉ 15 - Khvicha Kvaratskhelia (25/26) 🆕

◎ 14 - Ousmane Dembélé (24/25)



The record has been broken. 👀 pic.twitter.com/ZL89M1sLFo — Squawka (@Squawka) April 28, 2026

6 – Harry Kane lett az első angol labdarúgó, aki hat egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésén is gólt szerzett, ezzel átadta a múltnak Steven Gerrard 2008-as rekordját.

Harry Kane is the first ever English player to score in six consecutive Champions League games.



◉ vs. USG (H)

◉ vs. PSV (A)

◉ vs. Atalanta (H)

◉ vs. Real Madrid (A)

◉ vs. Real Madrid (H)

◉ vs. PSG (A)



He breaks Steven Gerrard’s record from 2008.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EfCXQQ40AC — Squawka (@Squawka) April 28, 2026

41 – Michael Olise a PSG elleni mérkőzés első félidejében 41-szer ért a labdához.

Michael Olise's first half by numbers vs. PSG:



41 touches

9 touches in opp. box

5 duels won

4 successful take-ons

2 shots

2 shots on target

1 goal



His 5th #UCL goal of the campaign. ⚽️ pic.twitter.com/Knad0N6tMB — Squawka Live (@Squawka_Live) April 28, 2026

2 – Joao Neves ebben a kiírásban két gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, mind a kettőt a Bayern München ellen: az elsőt az alapszakaszban, a másodikat a keddi elődöntőben.

Joao Neves has scored two Champions League goals this season:



◎ vs. Bayern (H)

◉ vs. Bayern (H)



One in the league phase and one in the semi-final. ⚽️ pic.twitter.com/8DvGwSu9ju — Squawka Live (@Squawka_Live) April 28, 2026

120 – A PSG csapatkapitánya, Marquinhos 120. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel holtversenyben Roberto Carlosszal a legtöbbet szereplő brazil játékos lett a sorozatban.

Most appearances by Brazilian players in European Cup/Champions League history:



◎ 120 - Roberto Carlos

◉ 120 - Marquinhos 🆕



The record has been equalled. 🇧🇷 pic.twitter.com/W04plMOU5n — Squawka (@Squawka) April 28, 2026

4+ – Manuel Neuer először kapott négynél több gólt egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, továbbá ő lett az első kapus a sorozat elmúlt 16 évében az egyenes kieséses szakaszban, aki úgy kapott öt gólt, hogy közben egyetlen védést sem mutatott be.