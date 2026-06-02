Nemzeti Sportrádió

Aleksander Ceferin köszönetet mondott Csányi Sándornak a sikeres BL-döntő-rendezésért

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.02. 19:37
null
Aleksander Ceferin (balra) megköszönte a kiváló szervezést Csányi Sándornak (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Címkék
Csányi Sándor Bajnokok Ligája UEFA Aleksander Ceferin MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos honlapjára tette fel Aleksander Ceferin UEFA-elnök levelét, amelyben az európai szövetség vezetője köszönetet mond Csányi Sándor MLSZ-elnöknek a BL-döntő sikeres megrendezéséért.

Május 30-án rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain megvédte címét, miután tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt.

A Magyar Labdarúgó-szövetséghez számos gratuláció érkezett, írt az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin, aki megköszönte Csányi Sándor MLSZ-elnöknek a sikeres szervezést.

Az európai szövetség elnöke a professzionális szervezést, a vendégszeretetet és az elhivatottságot emelte ki.

„Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt” - idézte Ceferint az MLSZ honlapja.

„A kiváló szervezésen túl a döntő annak az ünnepe volt, amit a futball képviselhet: az egységet, a szenvedélyt, a kiválóságot és a barátságot. Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.


 

Csányi Sándor Bajnokok Ligája UEFA Aleksander Ceferin MLSZ
Legfrissebb hírek

NB III: megvannak az osztályozós párharcok – a SZAC és a Gyöngyös már feljutott

Labdarúgó NB II
8 órája

Korszakos csapat-e már Luis Enrique PSG-je?

Bajnokok Ligája
11 órája

Horváth Dávid veszi át Kemenes Szabolcs helyét az U17-es és az U19-es válogatottnál – hivatalos

Magyar válogatott
Tegnap, 11:29

NS-infó: a fiatal- és a magyarajánlásról tárgyalt az MLSZ – Gómez és Corbu már nem számít hazai játékosnak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:18

Marco Rossi az NS-nek: Budapest jelesre vizsgázott!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 8:37

Budapesti BL-döntő: rekordot döntött a magyar légiközlekedés

Bajnokok Ligája
Tegnap, 8:26

Tippmixrekordot hozott a budapesti BL-döntő

Bajnokok Ligája
2026.05.31. 22:36

Fotó: a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenetet hagyott maga után a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
2026.05.31. 21:18
Ezek is érdekelhetik