Aleksander Ceferin köszönetet mondott Csányi Sándornak a sikeres BL-döntő-rendezésért

Május 30-án rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain megvédte címét, miután tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt.

A Magyar Labdarúgó-szövetséghez számos gratuláció érkezett, írt az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin, aki megköszönte Csányi Sándor MLSZ-elnöknek a sikeres szervezést.

Az európai szövetség elnöke a professzionális szervezést, a vendégszeretetet és az elhivatottságot emelte ki.

„Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt” - idézte Ceferint az MLSZ honlapja.

„A kiváló szervezésen túl a döntő annak az ünnepe volt, amit a futball képviselhet: az egységet, a szenvedélyt, a kiválóságot és a barátságot. Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.



