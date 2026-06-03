Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: harmadik győzelmével az elődöntő küszöbén a magyar női csapat

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 12:23
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Böröndy Vivien (Fotó: Kovács Péter)
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3x3-as női kosárlabda-válogatott 3x3-as férfi kosárlabda-válogatott 3x3-as koráslabda
Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben, s a szlovénok elleni magabiztos vasárnapi sikerrel (21–14) közel került az elődöntőhöz.

A találkozó végig megnyugtató magyar fölényt hozott, a válogatott valamennyi tagja dobott duplát is, s Böröndy Vivien ezúttal is élen járt a kosárgyártásban. Az ellenfél 20–10 után még két kettessel feljebb zárkózott, de 1:54 perccel a rendes játékidő vége előtt Papp Klaudia betörésből szerzett kosárral lezárta a mérkőzést. A csoportrangadóig szintén százszázalékos szlovénok soraiból Eva Lisec és Zala Friskovec is megfordult már a magyar NB I-ben.

A három győzelemmel álló nemzeti együttes – amely 14.05 órától Szerbia ellen fejezi be a csoportkört – ezzel közel került ahhoz, hogy ott legyen az elődöntőben.

A Jakab Máté szövetségi kapitány irányította válogatott a múlt héten – Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összetételben – a varsói világbajnokságon szerepelt, két győzelemmel és két vereséggel továbbjutott a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyeddöntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, s hetedikként zárt.

Az idei Eb-re a kassai kvalifikáción keresztül vezet az út; a szlovákiai tornán a nemzeti csapat – Papp, Böröndy, Szabó Fanni, Tóth Franka felállásban – szombaton előbb 20–15-re verte meg a házigazdákat, majd 21–2-re kiütötte a grúzokat, Böröndy mindkét meccsen 11 ponttal remekelt. Az esős időjárás miatt a nyitó nap programját egy közeli tornateremben bonyolították le, és mivel vasárnapra sem javult a helyzet, a csapatok továbbra is fedett pályán küzdöttek.

Kassán a két ötös első két-két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, amelynek győztesei kvótát szereznek az Eb-re. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon a női válogatott a negyeddöntőig jutott, s összesítésben nyolcadik lett.

A szombaton a tavaly Eb-harmadik olaszokat 21–18-ra verő férfi válogatott 13.05-kor ugyancsak Szlovéniával száll szembe a negyeddöntőben.

A kontinenstornára szeptember 11–13-án kerül sor Antwerpenben.

KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA 
Nők, B-csoport, 3. forduló
Magyarország–Szlovénia 21–14
A magyar pontszerzők: Böröndy 7, Papp 6, Szabó 5, Tóth 3

KÉSŐBB
4. forduló
14.05: Magyarország–Szerbia
Férfiak, negyeddöntő
13.05: Magyarország–Szlovénia 

Szombaton játszották
Nők
2. forduló: Magyarország–Grúzia 21–2
1. forduló: Magyarország–Szlovákia 20–15
Férfiak
D csoport, 1. forduló: Magyarország–Olaszország 21–18

(MTI)

 

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