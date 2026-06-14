Kajak-kenu Eb: Csikós Zsóka, Opavszky Réka és Balogh Gergely is bronzérmes

Opavszky Réka, az UTE 22 éves versenyzője, aki tavaly ezüstérmes volt kenu egyes 500 méteren, szombaton pedig bronzérmes lett a vegyes négyes tagjaként, a címvédő és világbajnok Ljudmila Luzan mellől kezdte a finálét a balos hátszélben, s miután az ukrán hamar ellépett a mezőnytől, a második-harmadik helyért harcolt. Kétszázötvennél a harmadik helyen haladt át, s a táv második részében sem tudta megelőzni olasz riválisát, Olympia Della Giustinát, a harmadik helyet azonban sikerrel tartotta.

„Elég korán indult a nap azok után, hogy az előző napokban kicsit el tudtuk nyújtani a délelőttöket. Nem is bántam egyébként, mert így nem volt sok idő gondolkodni reggel. Kicsit váratlanul ért a balos hátszél, de nem zavart, igyekeztem kihozni magamból a legtöbbet. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok, örülök, hogy dobogóra tudok állni” – mondta a magyar szövetségnek Opavszky Réka, aki a hatodik magyar érmet szerezte a mostani Eb-n.

A férfiak hasonló számában Juhász István – aki egy nappal korábban 8. lett az olimpiai számban, 1000 méteren – a címvédő cseh Martin Fuksa mellett, a 6-os pályán versenyzett. A 21 éves paksi kenus jól rajtolt, féltávig az esélyesekkel tudott tartani, a második 250 méteren azonban már túl erős volt neki a tempó, s végül a 6. helyen ért célba. A győzelem a favorit Fuksáé lett, aki az 1000 méter után duplázott és pályafutása 15. Eb-aranyát gyűjtötte be.

A szolnokiak 25 éves kajakosa, Csikós Zsóka tavaly, Racicében mindhárom egyéni számot megnyerte, most viszont egyesben csak az olimpiai távon indult. A szezon korábbi részében, a világkupákon egy-egy hetedik és negyedik helyet szerzett, de az Eb előfutamában már megmutatta, hogy Portugáliába nagyszerű formában érkezett, remek teljesítménnyel nyerte első pályáját. A döntőben is jól kezdett Csikós, de még nála is jobban a négyessel olimpiai ezüstérmes német Pauline Jagsch, aki már az első kétszáz méteren behozhatatlannak tűnő előnyt szerzett. A magyar versenyző féltávnál harmadik volt, a lengyelek világbajnokával, Anna Pulawskával harcolt az ezüstéremért. Jagsch a végére sem fáradt el, magabiztosan nyert, Csikós pedig végül két századdal lemaradva a második helyről bronzérmet szerzett.

„Bevallom, annyira nem örülök. Nem tudtam jönni úgy a végén, ahogy szoktam. Kicsit most már idegesít, hogy Anna pár századokkal mindig előttem van – mondta a magyar szövetségnek Csikós Zsóka. – Nyilván az a lényeg, hogy majd az augusztus végi világbajnokság jól sikerüljön. Bízom benne, hogy addig még tudok előrelépni.”

A magyar kajakos bő másfél óra múlva, Ujfalvi Laurával a páros döntőjében is vízre száll.

A Vasas 24 éves kajakosa, Balogh Gergely idén először szerepel a nemzetközi porondon K–1 200 méteren, otthon többek között a szám világbajnoki címvédőjét, Csizmadia Kolost is legyőzte, így jutott ki az Eb-re. Montemorban aztán remekül kezdett, az előfutamát úgy nyerte meg, hogy minden idők legjobb időeredményét repesztette, s győzelmének köszönhetően kihagyhatta a középfutamot. A finálé is jól indult magyar szempontból, az egy hónapja, Szegeden világkupa-második Balogh remekül kezdett és szinte végig elöl haladt a táv során, a célba azonban nem megfelelő ritmusban rúgta be a hajóját, így spanyol és portugál ellenfele is megelőzte és harmadik lett.

„Jó volt a verseny, az elején nagyon jól eljöttem. A végét nagyon sajnálom: vagy megbillentem, vagy már elkészültem az erőmmel, így az utolsó húzás balul sikerült. Nem is igazán húzás lett, hanem berúgás-húzás szerű, majdnem be is borultam. Nyilván örülök a bronzéremnek is, de arra gondoltam, hogy meglehet az arany is. De majd a vb-n!” – nyilatkozott Balogh Gergely.