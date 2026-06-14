A FIFA elismerte a műszaki hibát a Svájc–Katar vb-csoportmeccsen

Az európai gárda a 17. percben büntetőből szerzett vezetést San Franciscóban, ám a videovisszajátszás közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy leshelyzet volt-e azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők úgy vélekedtek, hogy a kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

A FIFA elismerte a problémát, ugyanakkor közölte, hogy az összességében nem befolyásolta a videoasszisztens munkáját.

„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél” – tudatta a világszervezet.

A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek.