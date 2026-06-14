Nemzeti Sportrádió

A FIFA elismerte a műszaki hibát a Svájc–Katar vb-csoportmeccsen

2026.06.14. 11:14
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(Fotó: FIFA)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elismerte, hogy technikai hiba történt az 1–1-es döntetlennel zárult Svájc–Katar mérkőzésen szombaton a tengerentúli világbajnokság B-csoportjában.

 

Az európai gárda a 17. percben büntetőből szerzett vezetést San Franciscóban, ám a videovisszajátszás közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy leshelyzet volt-e azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők úgy vélekedtek, hogy a kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön.

A FIFA elismerte a problémát, ugyanakkor közölte, hogy az összességében nem befolyásolta a videoasszisztens munkáját.

„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél” – tudatta a világszervezet.

A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek.

 

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Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.

 

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