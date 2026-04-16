Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust

A Real Madrid fordulatos csatában 4–3-as vereséget szenvedett idegenben a Bayern Münchentől a szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, így 6–4-es összesítéssel a német együttes jutott a legjobb négy közé az elitsorozatban.

A mérkőzés után Real játékosai azonnal távoztak az Allianz Arénából, ám a csapatbuszon nem volt ott Vinícius Júnior. Az ok egyszerű: a brazil szélsőt a mérkőzés után doppingvizsgálatra jelölték ki, amely elhúzódott, így a Real logisztikai csapata úgy döntött, hogy nélküle indulnak el a repülőtérre. A teszt végeztével Viníciust autóval szállították a többiek után, így ő sem késte le a Madridba induló gépet.

‼️ ¡El bus del Real Madrid se fue del Allianz sin Vinicius! Cosas de los controles antidoping... 😅



BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)

München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius Jr. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Kiállítva: Camavinga (86.)

Az első mérkőzésen: 2–1