Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust

2026.04.16. 10:15
null
Bayern München Real Madrid Vinícius Júnior
A Bayern München elleni Bajnokok Ligája-vereség után a Real Madrid sztárfutballistája, Vinícius Júnior nem volt ott a repülőtérre induló csapatbuszon – a brazil fenegyereknek elhúzódott a doppingvizsgálata.

A Real Madrid fordulatos csatában 4–3-as vereséget szenvedett idegenben a Bayern Münchentől a szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, így 6–4-es összesítéssel a német együttes jutott a legjobb négy közé az elitsorozatban. 

A mérkőzés után Real játékosai azonnal távoztak az Allianz Arénából, ám a csapatbuszon nem volt ott Vinícius Júnior. Az ok egyszerű: a brazil szélsőt a mérkőzés után doppingvizsgálatra jelölték ki, amely elhúzódott, így a Real logisztikai csapata úgy döntött, hogy nélküle indulnak el a repülőtérre. A teszt végeztével Viníciust autóval szállították a többiek után, így ő sem késte le a Madridba induló gépet.

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)
München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén) 
Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius Jr. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa 
Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Kiállítva: Camavinga (86.)
Az első mérkőzésen: 2–1

Kapcsolódó tartalom

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Gól az 1. percben, kapushibák, Güler-dupla, Kane- és Mbappé-gól – volt itt minden, de Camavinga kiállítása után elbukta a hosszabbítás lehetőségét a rekordbajnok.

Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

Rüdiger: Jobb, ha nem mondok semmit. Láttátok ezt a piros lapot?; Kompany: A Real Madrid az Real Madrid, mindig veszélyes. A srácok azonban mentálisan is erősek voltak ma, így sikerült fordítani.

 

Legfrissebb hírek

„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

Bajnokok Ligája
51 perce

„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

Bajnokok Ligája
1 órája

Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

Bajnokok Ligája
1 órája

Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

Bajnokok Ligája
10 órája

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Bajnokok Ligája
11 órája

Neuer-hiba és 35 másodperc – ennyi kellett Güler góljához a Bayern elleni BL-negyeddöntős visszavágón

Bajnokok Ligája
13 órája

Bellingham visszatér, védekező középpályás nem lesz, a Bayernnél nincs meglepetés – íme, a kezdőcsapatok!

Bajnokok Ligája
15 órája

Lothar Matthäus szerint a Bayern München a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese

Bajnokok Ligája
19 órája
Ezek is érdekelhetik