Nemzeti Sportrádió

„Nem igaz!" – máris cáfolják, hogy Haaland a Real Madridba igazolna

T. Z.T. Z.
2026.06.04. 11:04
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Erling Haaland (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Enrique Riquelme Erling Haaland spanyol foci
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Manchester City forrásai határozottan cáfolták azt a lehetőséget, hogy bármi esély lenne Erling Haaland Real Madridba igazolásának. Jogi lépéseket is fontolgatnak az álhírt terjesztő elnökjelölttel szemben.

Mint arról szerdán már beszámoltunk, a Real Madrid elnöki tisztségére pályázó Enrique Riquelme bejelentette, hogy megválasztása esetén a Manchester City két játékosa, az aranylabdás Rodri és a norvég Erling Haaland is a spanyol klub játékosa lesz – igaz, azt nem mondta, hogy konkrétan mikor, így egyelőre számonkérni sem lehet rajta semmit.

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A nyilatkozattal egy időben Florentino Pérez kampánycsapata a Real Madrid-mezes José Mourinhóról posztolt rövid videót.

Riquelme ugyanakkor alighanem komolyan gondolta az ígéretét, annál is inkább, mert a bejelentése közben a műsor vezetőjével egy 9-es számmal ellátott, Haaland Real Madrid-mezt is elégedetten mutogatott a kamerának. 

Nem kellett sokat várni a reakcióra, másnap a norvég játékoshoz közel álló emberek (állítólag az édesapja, Alfie Haaland és az ügynöke is) határozottan cáfolták az átigazolás lehetőségét egy meg nem nevezett forráson keresztül – derítette ki a vezető spanyol sportlap, a madridiak elnökválasztásában bennfentes Marca.

„A Spanyolországból érkező, Erling Haaland jövőjével kapcsolatos hírek nem igazak. Semmilyen lehetőség sincs arra, hogy a játékos elhagyja a klubját, és nincs olyan záradék sem a szerződésében, amely ezt lehetővé tenné” – idézte a Marca az játékoshoz köthető meg nem nevezett forrásokat, hozzátéve, jogi lépéseket fontolgatnak az elnökjelölt megalapozatlan ígéretei miatt.

A Real Madrid elnökválasztása vasárnap esedékes, Riquelme ellenfele a regnáló elnök, Florentino Pérez.

 

 

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