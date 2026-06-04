„Nem igaz!" – máris cáfolják, hogy Haaland a Real Madridba igazolna

Riquelme ugyanakkor alighanem komolyan gondolta az ígéretét, annál is inkább, mert a bejelentése közben a műsor vezetőjével egy 9-es számmal ellátott, Haaland Real Madrid-mezt is elégedetten mutogatott a kamerának.

Nem kellett sokat várni a reakcióra, másnap a norvég játékoshoz közel álló emberek (állítólag az édesapja, Alfie Haaland és az ügynöke is) határozottan cáfolták az átigazolás lehetőségét egy meg nem nevezett forráson keresztül – derítette ki a vezető spanyol sportlap, a madridiak elnökválasztásában bennfentes Marca.

„A Spanyolországból érkező, Erling Haaland jövőjével kapcsolatos hírek nem igazak. Semmilyen lehetőség sincs arra, hogy a játékos elhagyja a klubját, és nincs olyan záradék sem a szerződésében, amely ezt lehetővé tenné” – idézte a Marca az játékoshoz köthető meg nem nevezett forrásokat, hozzátéve, jogi lépéseket fontolgatnak az elnökjelölt megalapozatlan ígéretei miatt.

A Real Madrid elnökválasztása vasárnap esedékes, Riquelme ellenfele a regnáló elnök, Florentino Pérez.