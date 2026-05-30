A BL-döntő előtt Budapesten kampányolt a Real Madrid elnökjelöltje

2026.05.30. 17:38
Az egyik autóbusz a négyből a Puskás Aréna közelében (Fotó: Marca/Facebook)
Bár a Real Madridnak semmilyen szerepe sincs a ma (szombat) esti Bajnokok Ligája döntőjében, a klub elnökjelöltje, Enrique Riquelme kihasználta az eseményre fordított figyelmet, és a saját jelöltségét népszerűsítette a finálét megelőző órákban.

Zseniális lépés vagy provokáció? Tette fel a kérdést a vezető spanyol sportlap, a Marca, reagálva Enrique Riquelme meglehetősen szokatlan lépésére. A spanyol üzletember Florentino Pérez kihívója lesz a Real Madrid jövő heti elnökválasztásán, és úgy tűnik, minden létező lehetőséget megragad arra, hogy felhívja magára és a kampányára a figyelmet.

A Marca beszámolója szerint Riquelme négy autóbuszt is küldött Budapestre, közvetlenül a BL-döntő helyszínéül szolgáló Puskás Aréna közelébe. A buszokon pedig a jelölt óriási fotója mellett olvasható néhány kampányszöveg: Például az egyik, hogy „visszatérünk”, vagy a másik, hogy „riválisok jönnek-mennek, de a Real Madrid mindig visszatér.”

A Bajnokok Ligája döntőjét egyébként az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) meghívására a helyszínen tekinti meg Florentino Pérez, a Real Madrid regnáló elnöke is.

A Real Madrid elnökválasztását június 7-én rendezik. 

 

Real Madrid Enrique Riquelme BL-döntő
