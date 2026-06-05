Roberto Martínez a vb után távozhat a portugál kispadról

Még el sem utazott a világbajnokságra a portugál válogatott, a helyi sajtó már Roberto Martínez szövetségi kapitány utódlásával foglalkozik. Az ország egyik vezető napilapja, a Record – amelynek a szakvezető nemrégiben adott interjút – csütörtöki számában hosszabb elemzést írt arról, hogy két név – Jorge Jesus és Sérgio Conceicao – mindenkiénél előrébb szerepel a labdarúgó-szövetség (FPF) listáján. Mindkét portugál edző a közelmúltban fejezte be szaúd-arábiai munkásságát, és egyelőre egyikük sem vállalt el semmilyen megbízatást, tehát elvileg átvehetnék a válogatott irányítását.

A Record kiemeli, hogy Jesus és Conceicao neve már tavaly ilyenkor is a Pedro Proenca vezette FPF listájának élén szerepelt, sőt a 2025. június 4-i szám címlapja arról adott hírt, hogy Martínez állása veszélybe kerülhet, ha Portugália nem nyeri meg a Nemzetek Ligáját. Igaz, akkor Jesus és Conceicao mellett José Mourinho is a legfőbb esélyesek között szerepelt, ám ő jelenleg a Benfica kispadján ül, és ha ismét Florentino Pérezt választják meg a Real Madrid elnökének, visszatér a királyi gárdához.

A válogatott aztán elhódította az NL-trófeát – megismételve 2019‑es sikert –, így Martínez maradt, Portugália pedig vele vágott neki a világbajnoki selejtezőnek. A kvalifikációt sikeresen zárta a csapat, de több olyan mérkőzés is volt, amely után nemcsak a helyi sajtó, hanem a szurkolók is morogtak. A Magyarország elleni, lisszaboni 2–2, illetve az azt követő írországi 0–2 után ismét téma lett a kapitány menesztése, ám akkor Proenca kiállt mellette, nem akart a világbajnokság előtt váltani. Most viszont a jelek szerint a vb-szereplés eredményességétől függetlenül véget ér a spanyol tréner ciklusa, és a július 31-ig élő szerződését nem hosszabbítják meg.

A Recordnak adott interjúban Martínez a vb utáni időszakról is beszélt, de kiemelte, egyelőre nem a szövetségi kapitány jövője a fontos, a személyi döntés ráér. Azt ugyanakkor elismerte: ha az FPF hosszabbítást ajánl, nem vacillál.

„Ha felkínálják, öt perc alatt döntök” – mondta május végén.

Nem egészen két héttel később a Record immár azt sugallja, nem lesz hosszabbítási ajánlat. Az Al-Naszrtól bajnoki címmel hazatérő Jorge Jesust egyébként már a lisszaboni reptéren megkérdezték a kapitányi posztról, és bár először igyekezett diplomatikus lenni, elárulta, szinte lehetetlen lenne visszautasítani a felkérést.

„Csak egy vagyok a tízmillió portugálból, aki azt akarja, hogy a válogatott sikeres legyen a vébén. De ki az, aki nemet mond a válogatottnak? Az egyik legjobb nemzeti csapatnak, a brazilnak már megtettem, a másik esetében nem tehetem meg” – fogalmazott Jorge Jesus a helyi sajtó érdeklődésére.

Az Al-Ittihadtól néhány napja búcsúzó Sérgio Conceicao egyelőre nem nyilvánult meg a lehetőséggel kapcsolatban, ám a Record szerint neki sem lenne egyszerű visszautasítania a válogatottat, amelynek egyik oszlopos tagja a fia, Francisco Conceicao.

Cristiano Ronaldo külön kategória Cristiano Ronaldo

(Fotó: Reuters) A portugál keretben csak négy tornaújonc szerepel: Trincao, Samu Costa, Tomás Araújo és Ricardo Velho még egyetlen nagy válogatotteseményen sem vett részt. Roberto Martínez szövetségi kapitány tehát a tapasztalt magra épít, amelyben Cristiano Ronaldo továbbra is külön kategóriát képvisel: 2004 óta minden nagy tornán szerepelt, már a 12. következik neki sorozatban, és ő az egyetlen, aki a 2016‑os Eb‑győztes csapatból megmaradt. Ugyanakkor a fiatalok sem zöldfülűek, a 23 éves Nuno Mendes és a 21 esztendős Joao Neves például már kétszeres Bajnokok Ligája-győztes a PSG-vel. A keret játékosai összesen 1120 válogatottságot számlálnak, 258 trófeát nyertek, közülük 68 nemzetközi. Természetesen ebben az összevetésben is Ronaldo az első, 34 trófeával, mögötte Bernardo Silva (25), Vitinha (18), Nuno Mendes (17) és Rúben Dias (15) következik, és mind arról ábrándoznak, hogy Amerikában hozzáteszik azt, amely egyelőre hiányzik Portugália gyűjteményéből.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)