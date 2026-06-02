Újabb lejáró szerződésű liverpooli védőt igazolhat a Real Madrid – sajtóhír

2026.06.02. 18:04
Ibrahima Konaté követheti Trent Alexander-Arnoldot Liverpoolból Madridba (Fotó: Getty Images)
Sajtóhírek szerint a Real Madridhoz igazolhat Ibrahima Konaté.

Fabrizio Romano szerint a Real Madrid mindenben megegyezett Ibrahima Konatéval, a védő hamarosan aláírhat a madridiakhoz.

Május végén derült ki az a sajtóhír, hogy Konaté öt év után távozik a Liverpooltól, ezt június elsején az angol klub hivatalosan is megerősítette.

Mint ismert, Konaté 2021-ben az RB Leipzigtől érkezett a Liverpoolhoz, amelynek színeiben 183 hivatalos mérkőzésen lépett pályára és hét gólt szerzett. A védelem egyik oszlopaként bajnoki címet, FA-kupát, Ligakupát és angol Szuperkupát is nyert a csapattal.

A lejáró szerződésű játékosnak Szaúd-Arábiából is van ajánlata, de minden bizonnyal a Real Madridot választja. Romano szerint a 27 éves francia védő négyéves szerződést írhat alá, de ehhez az is kell, hogy Florentino Pérezt újraválasszák.

A Real Madrid tavaly Trent-Alexander Arnoldot szerezte meg, akinek szintén idény végeztével lejárt a szerződése a Liverpoolnál. Azonban a klubvilágbajnokság miatt akkor a Real Madridnak tíz millió eurót kellett fizetnie a Liverpoolnak.

 

