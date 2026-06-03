Csütörtökön nagy bejelentést tesz a Real Madrid elnöke – megnevezi, kit igazol le biztosan

A kampány eddigi részében Riquelme lépett fel erélyesebben, míg Pérez egészen mostanáig nem nagyon árult el konkrétumokat a terveiről. Most azonban bejelentette: csütörtökön nyilvánosságra hozza az első nagy nevet, akit szerződtet abban az esetben, ha vasárnap a pártoló tagok ismét megválasztják – amire egyébként a spanyolországi előrejelzések szerint minden esélye megvan.

„Ezen a csütörtökön bejelentem az első nagy igazolást a következő idényre. Mindenki tudhatja, hogy a sportprojektem a világ legjobb játékosait szerződtetni és továbbra is nyerni” – idézte a madridi As az elnököt, aki hozzátette, hogy hamarosan a vezetőedző személye is ismert lesz, s még az elnökválasztás előtti napokban újabb igazolásokkal áll a nyilvánosság elé.

A nemzetközi sportsajtóban az elmúlt napokban főleg a Liverpooltól távozó Ibrahima Konatét és az Internazionalét erősítő Denzel Dumfriest boronálták össze hitelt érdemlően is a madridiakkal, korábban azonban számos név vetődött fel lehetséges erősítésként – igaz, ők leginkább csak pletykaszinten: szigorúan a teljesség igénye nélkül köztük volt Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Erling Haaland, Rodri és Joao Neves is, míg azt szinte kész tényként kezelik mindenhol, hogy Pérez újbóli megválasztása esetén José Mourinho lenne a gárda új vezetőedzője.