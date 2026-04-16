Az Atlético Madrid több posztban is a kiejtett Barcelonán gúnyolódik

2026.04.16. 13:55
Fotó: atleticodemadrid/Instagram, NS-montázs
BL Barcelona Atlético Madrid
Az Atlético Madrid több, Barcelonán gúnyolódó bejegyzést osztott meg közösségimédia-oldalain. A „matracosok” kedden búcsúztatták Barcelonát a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, 2–1-es Barca-győzelem után, 3–2-es összesítéssel.

Az Atlético Madrid hivatalos közösségi oldalain számos mém jelent meg a győzelmet követően, amikben a katalán riválison gúnyolódnak.

Az egyikben például egy oroszlán látható, ami első pillantásra vadnak tűnik, de később kiderül róla, hogy csak egy ártatlan kutyáról van szó, szimbolizálva azt, hogy a Barcelona nehéz ellenfélnek bizonyult, mégis sikerült felettük győzedelmeskedni.

Egy másik posztban az áll, hogy: „Imádjuk reggel a frissen vágott fű illatát” – ezzel utalva a pályát minősítő barcelonai kritikára. 

Az Atlético az Arsenallal találkozik a BL elődöntőjében.

Kapcsolódó tartalom

A Barcelona ledolgozta a hátrányát, de Lookman góljával az Atlético Madrid jutott a négy közé

A katalánok a visszavágót is tíz emberrel fejezték be.

Raphinha hihetetlen játékvezetői döntésekről beszélt a Barcelona kiesése után

„Jól játszottunk, de ezt a párharcot ellopták tőlünk.”

Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Joan Laporta egyértelműen felelősségre vonta a párharc két játékvezetőjét.

Kovács István ítélete és a pályaminőség miatt is tiltakozott a Barcelona, az UEFA mindkettőt elutasította

Előbbi az Atlético Madrid elleni BL-negyeddöntős odavágóra, utóbbi már a keddi (mai) visszavágóra vonatkozik, de az európai szövetség mindkét esetben jelezte, nem várható változás.

 

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (1–2)
Barcelona, Estadio Metropolitano. V: Clément Turpin (francia)
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone (Baena, 66.), M. Llorente, Koke (Cardoso, 89.), Lookman (Nicolás González, 66.) – Griezmann (Sörloth, 76.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo (R. Araújo, 90.) – Gavi (F. de Jong, 81.), Pedri – Lamine Yamal, Fermín López (Rashford, 68.), Ferran Torres (Lewandowski, 68.) – Dani Olmo (Bardghji, 90.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lookman (31.), ill. Yamal (4.), Ferran Torres (24.)
Kiállítva: Eric García (79.)
Továbbjutott: az Atlético Madrid 3–2-es összesítéssel.

 

Legfrissebb hírek

Melyik két csapat jut a BL budapesti döntőjébe? Szavazzon!

Bajnokok Ligája
2 órája

„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

Bajnokok Ligája
5 órája

Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

Bajnokok Ligája
6 órája

Alcaraz sérülés miatt visszalépett a barcelonai tenisztornától

Tenisz
21 órája

Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Bajnokok Ligája
Tegnap, 15:13

Ousmane Dembélé edzőjének ajánlotta a meccs legjobbjának járó trófeát a Liverpool kiejtése után

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:02

Raphinha hihetetlen játékvezetői döntésekről beszélt a Barcelona kiesése után

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:32

„Megérdemeltük volna az elődöntőt” – Hans-Dieter Flick az Atlético Madrid elleni BL-kiesésről

Bajnokok Ligája
Tegnap, 0:07
Ezek is érdekelhetik