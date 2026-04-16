Az Atlético Madrid több posztban is a kiejtett Barcelonán gúnyolódik
Az Atlético Madrid hivatalos közösségi oldalain számos mém jelent meg a győzelmet követően, amikben a katalán riválison gúnyolódnak.
Az egyikben például egy oroszlán látható, ami első pillantásra vadnak tűnik, de később kiderül róla, hogy csak egy ártatlan kutyáról van szó, szimbolizálva azt, hogy a Barcelona nehéz ellenfélnek bizonyult, mégis sikerült felettük győzedelmeskedni.
Egy másik posztban az áll, hogy: „Imádjuk reggel a frissen vágott fű illatát” – ezzel utalva a pályát minősítő barcelonai kritikára.
Az Atlético az Arsenallal találkozik a BL elődöntőjében.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (1–2)
Barcelona, Estadio Metropolitano. V: Clément Turpin (francia)
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone (Baena, 66.), M. Llorente, Koke (Cardoso, 89.), Lookman (Nicolás González, 66.) – Griezmann (Sörloth, 76.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo (R. Araújo, 90.) – Gavi (F. de Jong, 81.), Pedri – Lamine Yamal, Fermín López (Rashford, 68.), Ferran Torres (Lewandowski, 68.) – Dani Olmo (Bardghji, 90.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lookman (31.), ill. Yamal (4.), Ferran Torres (24.)
Kiállítva: Eric García (79.)
Továbbjutott: az Atlético Madrid 3–2-es összesítéssel.