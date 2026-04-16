Az Atlético Madrid több posztban is a kiejtett Barcelonán gúnyolódik

Az Atlético Madrid hivatalos közösségi oldalain számos mém jelent meg a győzelmet követően, amikben a katalán riválison gúnyolódnak.

Az egyikben például egy oroszlán látható, ami első pillantásra vadnak tűnik, de később kiderül róla, hogy csak egy ártatlan kutyáról van szó, szimbolizálva azt, hogy a Barcelona nehéz ellenfélnek bizonyult, mégis sikerült felettük győzedelmeskedni.

Egy másik posztban az áll, hogy: „Imádjuk reggel a frissen vágott fű illatát” – ezzel utalva a pályát minősítő barcelonai kritikára.

Az Atlético az Arsenallal találkozik a BL elődöntőjében.