Kovács István ítélete és a pályaminőség miatt is tiltakozott a Barcelona, az UEFA mindkettőt elutasította

Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős odavágón már Pau Cubarsí kiállítása miatt is elégedetlenkedtek az FC Barcelona szurkolói, játékosai és stábtagjai, ám a biztosítékot Marc Pubill kezezése verte ki náluk, amely után Kovács István játékvezető nem ítélt sem tizenegyest, sem kiállítást. Az esetről – amely során az Atlético védője a már játékban lévő labdát fogta meg kézzel, hogy újra útjára indítsa azt – rengeteg neves játékvezető mondta el véleményét, zömében megjegyezve, ilyen esetekben nem szokás büntetőt és piros lapot ítélni.

A Barcelona azonban tiltakozást nyújtott be az ügy kapcsán az UEFA felé, amire gyorsan megérkezett a válasz: „Az Európai Labdarúgó-szövetség Etikai és Fegyelmi Testülete befogadhatatlannak nyilvánította a tiltakozást.”

🚨BREAKING: UEFA have officially ruled that Barcelona’s complaint regarding Marc Pubill’s alleged handball is inadmissible.



The case has now been dismissed, with no further action to be taken. pic.twitter.com/KTNdDJr30H — Speedline (@speedlinexx) April 14, 2026

A katalánok a visszavágó előtt panasszal éltek a Wanda Metropolitano stadion gyepének minősége miatt is, ám a válasz hasonló volt. Hans-Dieter Flick vezetőedző a fű hosszával és a gyep szárazságával kapcsolatban fejezte ki elégedetlenségét.

A Barcelona kétgólos hátrányban utazott el Madridba (0–2), azzal a céllal, hogy egy nagy fordítással harcolja ki a legjobb négy közé jutást.

