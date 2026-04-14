Kovács István ítélete és a pályaminőség miatt is tiltakozott a Barcelona, az UEFA mindkettőt elutasította

CS. M.CS. M.
2026.04.14. 15:26
Hansi Flickék az odavágó játékvezetőjével és a visszavágó gyepminőségével sem elégedettek (Fotó: Getty Images)
Az FC Barcelona két esetben is tiltakozást nyújtott be az Európai Labdarúgó-szövetséghez, ám az mindkettőt elutasította.

 

Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős odavágón már Pau Cubarsí kiállítása miatt is elégedetlenkedtek az FC Barcelona szurkolói, játékosai és stábtagjai, ám a biztosítékot Marc Pubill kezezése verte ki náluk, amely után Kovács István játékvezető nem ítélt sem tizenegyest, sem kiállítást. Az esetről – amely során az Atlético védője a már játékban lévő labdát fogta meg kézzel, hogy újra útjára indítsa azt – rengeteg neves játékvezető mondta el véleményét, zömében megjegyezve, ilyen esetekben nem szokás büntetőt és piros lapot ítélni. 

A Barcelona azonban tiltakozást nyújtott be az ügy kapcsán az UEFA felé, amire gyorsan megérkezett a válasz: „Az Európai Labdarúgó-szövetség Etikai és Fegyelmi Testülete befogadhatatlannak nyilvánította a tiltakozást.”

A katalánok a visszavágó előtt panasszal éltek a Wanda Metropolitano stadion gyepének minősége miatt is, ám a válasz hasonló volt. Hans-Dieter Flick vezetőedző a fű hosszával és a gyep szárazságával kapcsolatban fejezte ki elégedetlenségét. 

A Barcelona kétgólos hátrányban utazott el Madridba (0–2), azzal a céllal, hogy egy nagy fordítással harcolja ki a legjobb négy közé jutást.

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

 

