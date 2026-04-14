BL-negyeddöntő: Atlético Madrid–Barcelona

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 0–2 (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Barcelona, Estadio Metropolitano. V.: Clément Turpin (francia)

ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo – Gavi, Pedri – Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres – Dani Olmo. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Yamal (4.), Ferran Torres (24.)

Az első mérkőzésen: 2–0