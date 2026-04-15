Raphinha hihetetlen játékvezetői döntésekről beszélt a Barcelona kiesése után

2026.04.15. 07:32
Raphinha szerint a játékvezetés miatt búcsúzott a Barcelona (Fotó: Getty Images)
Raphinha Bajnokok Ligája Barcelona Atlético Madrid játékvezetés
Ahogy beszámoltunk róla, a Barcelona hiába nyert 2–1-re az Atlético Madrid vendégeként, 3–2-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligájától. A katalánok sérült játékosa, Raphinha szerint ez a játékvezetői döntéseknek köszönhető.
Lamine Yamal és Ferran Torres góljaival a Barcelona 24 perc alatt ledolgozta a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát, de Ademola Lookman a 31. percben szépített, és mint kiderült, beállította a végeredményt is. A Barcelona Eric García kiállítása miatt ráadásul emberhátrányban fejezte be a mérkőzést.

A katalánoknál Raphinha sérülés miatt ugyan nem lépett pályára, de elutazott Madridba a csapattársakkal. A brazil szélső a játékvezetésben találta meg a kupabúcsújuk okát.

„Ezt a meccset ellopták. A játékvezetőnek sok problémája akadt, néhány döntése egészen hihetetlen volt. Nem is tudom, hány szabálytalanságot követett el az Atlético, mégsem sárgázta be őket.”

Raphinha konkrét eseteket nem említett, így García kiállítását, illetve az első félidőbeli Dani Olmo-féle tizenhatoson belüli esetet sem. A Barcelona egyébként az első mérkőzés után hivatalos tiltakozást nyújtott be az UEFA-nak, miután Kovács István nem ítélt tizenegyest Marc Pubill kezezése után.

„Az megesik, hogy egy meccsen hibáznak, de hogy történhet meg ez két mérkőzésen is? Jól játszottunk, de ezt a párharcot ellopták tőlünk. Nehéz volt, főleg hogy háromszor akkora erőfeszítést kellett tennünk a győzelemért. Nagyon szeretném megérteni, hogy miért félt attól a játékvezető, hogy a Barcelona továbbjuthat a negyeddöntőből?”

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (1–2)
Barcelona, Estadio Metropolitano. V: Clément Turpin (francia)
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone (Baena, 66.), M. Llorente, Koke (Cardoso, 89.), Lookman (Nicolás González, 66.) – Griezmann (Sörloth, 76.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo (R. Araújo, 90.) – Gavi (F. de Jong, 81.), Pedri – Lamine Yamal, Fermín López (Rashford, 68.), Ferran Torres (Lewandowski, 68.) – Dani Olmo (Bardghji, 90.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lookman (31.), ill. Yamal (4.), Ferran Torres (24.)
Kiállítva: Eric García (79.)
Továbbjutott: az Atlético Madrid 3–2-es összesítéssel.

 

Raphinha Bajnokok Ligája Barcelona Atlético Madrid játékvezetés
