„Fél” Párizs és „fél” London Budapesten – fotók

A PSG hivatalos szurkolói zónája az MTK Sportparknál volt, a Puskás Aréna közvetlen közelében, itt várták a francia drukkerek összegyűlését, és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a tervezett PSG-vonulás előtt nagyjából két órával jelezte, a párizsi ultrák megindultak a belváros felé. Stábunk ennek ellenére a hivatalos gyülekezőponton kezdett, ahol családias hangulat volt tapasztalható beszélgetéssel, énekléssel és különböző kreatív programokkal. A zónában nemcsak fanatikusok, hanem egészen kicsi gyerekekkel érkező családok is megfordultak, a kisebbek kapura lövéssel, dartsfocival és ügyességi játékkal is próbálkozhattak. Persze a már-már idilli nyugalom nem maradt meg végig, a 15 órás indulásra a PSG-ultrák is visszaértek, és a többi drukkerrel kiegészülve minimális csúszással elindultak útjukra, a Puskás Aréna felé. Jóllehet a párizsiak azt a hangulatot azért nem tudták visszaadni, mint amilyenre a magyar válogatott szurkolói képesek, nem maradtak adósak a folyamatos énekléssel, ünnepléssel és persze a görögtüzekkel sem. A teljes vonulás leglátványosabb eleme egy felfestett autó volt, ami graffitivel az „Ici c'est Paris”, magyarul: „Ez itt Párizs” feliratot viselte, és ami a teljes internetes világsajtót körbejárta.

Az Arsenal-szurkolók kijelölt gyülekezőhelye a Városligetben volt, éppen ott, ahol 2013-ban a Roma-híveké az Európa-liga döntője előtt – talán nem tekintették az angolok rossz előjelnek, hogy akkor a rómaiak tizenegyesekkel alulmaradtak a Sevillával szemben. Három éve az olaszok hatalmas bordó-sárga füstfelhőket eregettek és percenként durrantak a hanggránátok, az Arsenal-drukkerek egyik eszközhöz sem folyamodtak, helyette megállás nélkül énekeltek jó angol szokás szerint. Hihetetlen, de tényleg mintha minden játékosukra lenne külön daluk.

A Városligetben az amerikai CBS Sports riportere is hamar tapasztalta, mennyiben mások az amerikai és az európai szurkolói szokások: szeretett volna élőben bejelentkezni, de hamar ráugrott egy csapat szurkoló, levegőhöz is alig hagyták jutni, amíg a nyakába nem vett egy Arsenal-sálat, és nem kezdett el ő is ugrálva szurkolói nótát énekelni…

Emlékezhetünk a Covid időszakából, hogy költségmegtakarítás címszó alatt az észak-londoni klub majdnem megvált népszerű kabalafigurájának, Gunnersaurusnak a jelmezébe bújó alkalmazottjától. Bizony, kár lett volna, mert a piros-fehér mezt viselő zöld dínó hatalmas bulit csapott a városligeti színpadon, tízezernél is többen tomboltak, ahogy pörgette a korongokat a DJ-pulton. Majd a klubhimnusz eléneklése után megindult az „ágyúsok” áradata a Puskás Aréna felé, remélve: a 140 éves, patinás klub története során először megnyeri a legrangosabb európai serleget. Talán nem belemagyarázás, hogy azt éreztük a helyszínen: ennél a szurkolótábornál jobban senki sem akarja ezt a kupát.

