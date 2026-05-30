Johan Djourou: Az Arsenal a területek lezárásával nehezítheti meg a PSG dolgát

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.05.30. 10:55
Az Arsenal korábbi svájci védője, Johan Djourou a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta várakozásait a szombati esti Bajnokok Ligája-döntővel kapcsolatban.

– Mit vár a döntőtől?
– Nehéz kérdés. Ha a szívemre hallgatok, egy-nullás Arsenal-győzelmet mondok. Ha viszont kizárólag a futball alapján kellene tippelnem, akkor inkább három-egyes PSG-sikert látok magam előtt.

– Mire kell leginkább felkészülnie a londoniaknak ?
– Mindenre. A Paris Saint-Germain jelenleg a világ legjobb csapata. Luis Enrique kivételes munkát végez, a játék minden elemében fejlődtek. Az Arsenalnak le kell zárnia a területeket, meg kell nehezítenie a PSG dolgát, és reménykednie kell egy kontrában vagy egy rögzített helyzetben. Nagyon nehéz feladat lesz, de a kemény védekezés és a bátor futball megfelelő kombináció lehet.

– Mit szeret leginkább a mai Arsenalban?
– A könyörtelenségét. Kiválóan védekeznek, képesek kényelmetlenné tenni a mérkőzéseket az ellenfelek számára, legyen az akármelyik csapat. Emellett fontos, hogy bajnokként léphetnek pályára a BL-döntőben, ezáltal kisebb a nyomás a játékosokon.

– Sokan összehasonlítják a jelenlegi csapatot a 2004-es veretlen Arsenallal. Ön szerint melyik az erősebb?
– Nem szeretem az ilyen összehasonlításokat. Egy teljes bajnoki idényt vereség nélkül végigjátszani páratlan teljesítmény. Ugyanakkor, ha ez a csapat megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor rájuk is örökké emlékeznek majd. Ahogyan azt Thierry Henry mondta: az akkori csapatot „Legyőzhetetlennek” hívták, ez a generáció pedig „Felejthetetlen” lehet.

