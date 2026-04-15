Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Mint ismert, az FC Barcelona hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett az Atlético Madridtól a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén, és bár a visszavágón egy góllal nyerni tudott, a fővárosiak jutottak a legjobb négy közé. Joan Laporta klubelnök szerint a játékvezető mindkét mérkőzés eredményét döntően befolyásolta, és ezzel többek között arra kívánt utalni, hogy csapata mindkét mérkőzést emberhátrányban volt kénytelen befejezni, az első meccsen Pau Cubarsí, a visszavágón Eric García jutott a kiállítás sorsára.

„Gratulálok az Atléticónak az elődöntőbe jutáshoz, de ez nem menti fel a tegnapi mérkőzés játékvezetőjét és a VAR-t, akik kárt okoztak nekünk – sajnálkozott Laporta a godói tenisztornán tett látogatása közben a madridi visszavágó másnapján. – Amit velünk tettek, az elfogadhatatlan! Az első mérkőzésen nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, és egy játékosunkat kiállították, holott csak sárga lapot kellett volna kapnia. Giuliano (Simeone) nem birtokolta a labdát, a játékvezető jól is ítélt, de a VAR miatt korrigálta a helyzetet és piros lapot adott, ami nagyon fájdalmasan érintett minket.”

A klubelnök úgy érzi, a visszavágón hozott ítéletekkel ismét megsebezték csapatát: „Ugyanez történt a második mérkőzésen is. Egy játékosunkat kiállították, amikor Koundé még simán elérte volna a labdát, így nem Eric (García) volt az utolsó ember. A játékvezető sárga lapot ítélt, ami helyes döntés is volt, de a VAR miatt ismét javította magát, ami megint egy rossz döntés volt. Ezen felül Ferran (Torres) gólja is gól volt, az Olmo elleni szabálytalanság pedig büntetőt ért volna. A Fermín (López) elleni agressziót úgy értékelhetjük, ahogy akarjuk, de ez így elfogadhatatlan. Össze kellett varrni, és még csak sárga sem járt érte.”

Laporta később beszélt arról is, hogy az FC Barcelona az első mérkőzés után panaszt tett az európai szövetségnél a Marc Pubill kezezéséért meg nem ítélt tizenegyes miatt, a beadványt azonban elutasították a szavai szerint. Az elnök most – az új fejlemények ismeretében – ismét magyarázatot vár az UEFA-tól: „Panaszt tettünk az UEFA-nál és azt válaszolták, hogy ez nem elfogadható. Most pedig magyarázatot kérünk arra, hogy miért nem volt elfogadható a panaszunk. És újabb panaszt nyújtunk be, mert ami tényleg nem elfogadható, az az, amit tegnap (kedden – a szerk.) tettek velünk. Olyan döntések születtek, amelyekkel egyértelműen ártottak nekünk” – fejezte be.