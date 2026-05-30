John Obi Mikel: Ha hagyod a PSG-t futballozni, elpusztít

2026.05.30. 11:52
John Obi Mikel szerint ha az Arsenal a szombat esti BL-döntőben visszaáll és átengedi a labdát a PSG-nek, bajba kerül.

– Mi lehet a finálé kulcsa?
– A PSG letámadása – mondta el lapunknak az egykor a Chelsea-ben is futballozó, korábbi 91-szeres nigériai válogatott John Obi Mikel. Mindig azt mondom, hogy a védekezés a csatároknál kezdődik. Ousmane Dembélének kell megadnia az alaphangot a presszinggel. Ha ez működik, az egész csapat feljebb tud lépni és kontrollálni tudja a mérkőzést.

– Mi a tippje?
– Szerintem kettő-egyre nyer a PSG, mégpedig Dembélé és Kvaracheliát góljaival. Utóbbinak óriási szerepe lehet a budapesti mérkőzésen, fantasztikus játékosnak tartom. Nápolyból érkezve kellett neki némi idő az alkalmazkodáshoz, ám amint megértette Luis Enrique elképzeléseit, nagyszerű futballt láthatunk tőle. Remélem, ismét varázsol.

– Melyik PSG-játékost szereti a leginkább nézni?
– Őszintén szólva mindegyiket. Bízom a PSG sikerében, mert az egész csapat játéka öröm a futball szerelmeseinek. A kapcsolatok, az összjáték, a tempó – fantasztikus látni őket a pályán. Lenyűgöző a csapat teljesítménye, megérdemli a társaság, hogy ismét ott van a BL-döntőben. Luis Enrique fantasztikus csapatot épített: kiváló a kémia a játékosok között, együtt dolgoznak, harcolnak egymásért, és pontosan azt valósítják meg, amit az edző elvár tőlük.

– Mit kell tennie az Arsenalnak a siker érdekében?
– Támadni. Ha visszaáll és átengedi a labdát a PSG-nek, bajba kerül. Nyomást kell helyeznie az ellenfélre, mert ha hagyja a párizsiakat birtokolni a labdát és kibontakozni, elpusztítják.

– Van olyan poszt, ahol az Arsenal erősebb?
– Nincs, legfeljebb a kapuban, de összességében úgy érzem, a PSG kerete jobb képességű. A franciák tavaly átgázoltak az Internazionalén, és nem azért, mert az olaszok megadták volna magukat, hanem mert feltartóztathatatlan ellenféllel csaptak össze. Egyértelműen az Arsenal védekezik Európában a legjobban, jó játékosai vannak, de úgy hiszem, a PSG megállítása nagy falat lesz számukra.

