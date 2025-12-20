Berlini üzenet: családtagját veszítette el a Hertha BSC…

A klublegenda elköszönt – a német sportlapok is foglalkoznak a korábbi magyar szövetségi kapitány csütörtöki bejelentésével. A Kicker szerint a Magyarországra igazolással Dárdai Pál „ideje letelt" a Hertha BSC-nél, ahol már „csak" mint márkanagykövet és kelet-európai játékosmegfigyelő dolgozott.

„Hertha-szurkoló vagyok és mindig is az maradok, ez a klub a családom – idézte a lap Dárdai Pál újpesti bemutatkozó sajtótájékoztatón tett kijelentését. – Sok csodálatos emlékem fűződik a Hertha BSC-hez, ezért minden jót kívánok a klubnak.”

A lapi felsorolja a magyar szakember és a fővárosi klub kapcsolatát: Dárdai Pál 1997 januárjában érkezett az akkor másodosztályú Hertha BSC-hez, a tavasszal tagja volt a feljutó gárdának, amely 1999 tavaszán bronzérmesként kiharcolta a Bajnokok Ligája indulást – két és fél évvel Dárdai Pál érkezését követően. A lap megemlíti, hogy a középpályás összesen 297 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Hertha első csapatában, ebből 286-ot a Bundesligában. A cikk szerint ifjabb Dárdai Pál, vagyis Palkó után a második Dárdai Pál szerződött a Herthától Magyarországra, s mert a legkisebb fiú, Bence a Wolfsburg játékosa, egedül a középső gyerek, Márton maradt a kék-fehér klub tagja.

„Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét élvezi klubunkhoz való hozzájárulásáért, és sok sikert kívánunk neki új szerepében” – mondta Peter Görlich, a Hertha vezérigazgatója a Bild hasábjain a klub Bundesliga-rekordjátékosának távozásáról.

A németek a történethez hozzáteszik: Dárdai Pál és felesége, Mónika, valamint Teddy kutya gyakran utazik balatoni házukba. A Hertha legendáját, írta még a lap, a jövőben elsősorban a nagy múltú budapesti klub, a jelenleg a tabellán kilencedik Újpest FC lelátóin láthatják majd a Szusza Ferenc Stadionban. A Bild kiemelte: a Ferencváros mögött az egyik legsikeresebb, legnépszerűbb klubhoz csatlakozott a korábbi Hertha-edző, a lila-fehérek 59 alkalommal végeztek a dobogón, és húsz bajnoki cím (igaz, legutóbb 1998-ban), 21 ezüstérem, 18 bronzérem a negyedik kerületi vitrinben, 18 kupadöntőből 11-et megnyert a gárda.