Nemzeti Sportrádió

NHL: 11 gól Anaheimben, Sherwood-tripla a Canucksban

Vágólapra másolva!
2025.12.20. 08:48
null
A Dallas 8–3-ra győzött, és a teljes NHL-tabellát nézve a 2. helyen áll 53 ponttal (Fotó: facebook.com/Dallas Stars)
Címkék
jégkorong NHL Anaheim Ducks Dallas Stars
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján öt meccset rendeztek.

 

A pénteki játéknap leggólgazdagabb meccsén a Dallas Anaheimben nyert 8–3-ra. A Stars végig nagy fölényben játszott, az első harmad végén 4–1-re, a második után pedig már 7–1-re is vezetett.

A játéknap legjobb egyéni teljesítménye a vancouveri Kiefer Sherwood nevéhez fűződik, aki karrierje harmadik mesterhármasával vezette 4–1-es sikerre a Vancouver az Islanders vendégeként.

A legkiélezettebb csatát a Florida–Carolina mérkőzés hozta, melyen a harmadik harmadban már 3–0-ra is vezettek a kétgólos Sebastian Aho vezérelte vendégek, de a hazaiak egyenlíteni tudtak, és szétlövésben megnyerték a meccset. Gólt szerzett a Panthersben Brad Marchand is, aki a 33. meccsén a 20. gólját lőtte, ezzel az NHL-történetében a 37. életévüket betöltött játékosok között ő a 4., leghamarabb, legalább húsz gólt szerző játékos egy idényen belül. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Anaheim Ducks–Dallas Stars 3–8 
Florida Panthers–Carolina Hurricanes 4–3 – szétlövéssel 
New York Islanders–Vancouver Canucks 1–4
Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 3–2
Utah Mammoth–New Jersey Devils 1–2

 

jégkorong NHL Anaheim Ducks Dallas Stars
Legfrissebb hírek

Erste Liga: amerikai hátvédet igazolt a Corona Brasov – hivatalos

Jégkorong
Tegnap, 10:38

NHL: McDavid folytatta pazar sorozatát, a pontlista élére ugrott

Amerikai sportok
Tegnap, 7:20

Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk

Jégkorong
2025.12.18. 08:56

Sorozatban ötödször nyert a keleten vezető Hurricanes

Amerikai sportok
2025.12.18. 07:35

Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.12.17. 22:44

Jégkorong MK: előnybe került a DEAC

Jégkorong
2025.12.17. 22:09

Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

Jégkorong
2025.12.17. 15:53

Történelem az NHL-ben: megvan az első 1000 pontos német!

Jégkorong
2025.12.17. 08:07
Ezek is érdekelhetik