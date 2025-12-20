NHL: 11 gól Anaheimben, Sherwood-tripla a Canucksban

A pénteki játéknap leggólgazdagabb meccsén a Dallas Anaheimben nyert 8–3-ra. A Stars végig nagy fölényben játszott, az első harmad végén 4–1-re, a második után pedig már 7–1-re is vezetett.

A játéknap legjobb egyéni teljesítménye a vancouveri Kiefer Sherwood nevéhez fűződik, aki karrierje harmadik mesterhármasával vezette 4–1-es sikerre a Vancouver az Islanders vendégeként.

A legkiélezettebb csatát a Florida–Carolina mérkőzés hozta, melyen a harmadik harmadban már 3–0-ra is vezettek a kétgólos Sebastian Aho vezérelte vendégek, de a hazaiak egyenlíteni tudtak, és szétlövésben megnyerték a meccset. Gólt szerzett a Panthersben Brad Marchand is, aki a 33. meccsén a 20. gólját lőtte, ezzel az NHL-történetében a 37. életévüket betöltött játékosok között ő a 4., leghamarabb, legalább húsz gólt szerző játékos egy idényen belül.

NHL

ALAPSZAKASZ

Anaheim Ducks–Dallas Stars 3–8

Florida Panthers–Carolina Hurricanes 4–3 – szétlövéssel

New York Islanders–Vancouver Canucks 1–4

Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 3–2

Utah Mammoth–New Jersey Devils 1–2