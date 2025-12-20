Jövő év végén visszavonul Stan Wawrinka

A 40 éves svájci sportoló pénteken a közösségi oldalán azt írta: itt az ideje, hogy megírja utolsó fejezetét profi játékosként.

„A 2026-os év lesz számomra az utolsó az ATP Touron. Minden könyvnek szüksége van egy lezárásra” – fogalmazott Wawrinka, aki az ausztrál nyílt bajnokságot 2014-ben, a Roland Garrost 2015-ben, míg a US Opent 2016-ban nyerte meg.

„Még mindig szeretném a határaimat feszegetni, hogy a lehető legjobban fejezzem be ezt az utazást, hiszen még vannak álmaim. Minden pillanatot élveztem, amit a tenisz adott nekem, főleg az érzéseket és azt, hogy előttetek játszhattam” – üzent a szurkolóknak a 2008-ban, párosban ötkarikás aranyérmes játékos.

Wawrinka 16 ATP-tornán diadalmaskodott, pályafutása legjobbjaként harmadik helyen is állt a világranglistán, 2014-ben pedig a svájci csapattal a Davis-kupát is elhódította.