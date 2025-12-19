Nemzeti Sportrádió

Francia Kupa: továbbjutott a Lens és az Angers, a Brest máris búcsúzott

2025.12.19. 23:22
Magabiztos győzelmet aratott a Lens (Fotó: AFP)
A labdarúgó Francia Kupában a legjobb 32 közé jutott a két büntetőt hibázó, ennek ellenére 3–1-re nyerő Lens. Az Angers tizenegyespárbajban búcsúztatta negyedosztályú ellenfelét, a Brest viszont alulmaradt a szétlövés során, és kiesett.

 

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Les Herbiers (IV.)–Angers 0–0 – 11-esekkel 5–6
Avranches (IV.)–Brest 1–1 – 11-esekkel 5–4
RC Lens–Feignies Aulnoye FC (IV.) 3–1

Szombaton játsszák
15.30: Biesheim (IV.)–Metz
15.30: Lusitanos Saint-Maur (IV.)–Lille
18.00: Lyon-La Duchere (V.)–Toulouse
18.00: Raon-l'Étape (VI.)–Paris FC
20.30: Le Gosier (VI.)–Lorient
21.00: Vendée Fontenay Foot (V.)–Paris Saint-Germain
Vasárnap játsszák
14.45: Nice–Saint-Étienne (II.)
14.45: Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille
14.45: Auxerre–Monaco
14.45: Strasbourg–Dunkerque (II.)
14.45: Concarneau (III.)–Nantes
17.30: Le Havre–Amiens (II.)
17.30: Rennes–Les Sables (V.)
21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.)

 

