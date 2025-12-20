Parázs meccsen győzte le a Minnesota az Oklahoma Cityt az NBA-ben

A ligaelső Thunder legyőzésében kulcsszerepet játszott a három mérkőzés kihagyása után visszatérő Anthony Edwards, aki 26 ponttal és 12 lepattanóval segítette a Minnesotát, és 38 másodperccel a vége előtt dobott hárompontosával szerzett vezetést a Timberwolves. A 24–1-es idényrajt után háromból két meccset elveszítő bajnoki címvédőben Shai Gilgeous-Alexander 35 pontot dobott.

Az előző idény rájátszásában a két csapat játszotta a Nyugati főcsoport döntőjét, a Thunder 4–1-re megnyerte a párharcot. A karácsonyi készülődés közepette rájátszást idéző hangulatban játszották az összecsapást, amelyre a minneapolisi csapat alaposan felszívta magát, Edwards mellett nagyot játszott Donte DiVincenzo, Naz Reid (15-15 pont) és Rudy Gobert (14) is. A Timberwolves a győzelme után a hatodik helyen áll a főcsoportjában.

ANTHONY EDWARDS SHOWED OUT IN A BIG WIN!



🐜 26 PTS

🐜 12 REB

🐜 3 STL

🐜 2 BLK

🐜 3 3PM



Adds the go-ahead triple, game-winning block, and game-icing steal 😤 pic.twitter.com/tdC7LytAoJ — NBA (@NBA) December 20, 2025

A San Antonio 126–98-ra nyert Atlantában, a Spursben 26 pontig és 12 gólpasszig jutó Victor Wembanyama két dobást is blokkolt, és ez volt sorozatban a századik NBA-meccse, amelyben legalább egyszer megakadályozta valamelyik ellenfelét ilyen módot a pontszerzésben. Amióta 1972-ben hivatalos statisztikai elem lett a dobásblokkolás, csak ketten jutottak el százas sorozatig, Patrick Ewing 145, a tavaly elhunyt Dikembe Mutombo 116 egymást követő mérkőzésen blokkolt legalább egy dobást.

A 21 éves Wembanyama szériája 2024 januárjáig nyúlik vissza, a legutóbbi meccsét, amelyen egy blokkot sem írtak a neve mellé, még újoncként játszotta. A San Antonio 20 győzelemnél tart, ennél többet csak az Oklahoma City és a Detroit aratott, és ugyanennyi van a Denvernek.

Victor Wembanyama in 21 minutes:



• 26 PTS, 12 REB, 3 AST, 2 BLKS, 10/15 FG pic.twitter.com/Z34dqPSqUo — Bala (@BalaPattySZN) December 20, 2025

Keleten a New York Knicks hazai pályán kapott ki a Philadelphiától, míg a kilenc triplát dobó Derrick White-vezérelte Boston a Miami legyőzésével kapaszkodik az élcsoportra.

NBA, ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Miami Heat 129–116

New York Knicks–Philadelphia 76ers 107–116

Atlanta Hawks–San Antonio Spurs 98–126

Cleveland Cavaliers–Chicago Bulls 125–136

Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 112–107