Háromszori hosszabbítás után nyert a Barcelona a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 17. fordulójában idegenben nyert a Dubai Basketball, míg a Zalgiris Kaunas, az Olympiakosz, a Monaco, a Crvena zvezda és a Barcelona hazai pályán győzött – utóbbi háromszori hosszabbítás után verte meg a Baskoniát.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

Anadolu Efes (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 76–80 (20–17, 17–13, 20–22, 19–28)

Zalgiris Kaunas (litván)–Partizan Beograd (szerb) 109–68 (28–15, 25–15, 29–18, 27–20)

Monaco (francia)–Bayern München (német) 103–77 (18–17, 29–22, 35–16, 21–22)

Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia) 107–84 (26–14, 18–20, 31–22, 32–28)

Barcelona (spanyol)–Baskonia (spanyol) 134–124 (17–26, 30–27, 23–22, 27–22, 9–9, 16–16, 12–2) – háromszori hosszabbítás után

Crvena zvezda (szerb)–Virtus Bologna (olasz) 90–89 (23–15, 22–31, 25–24, 20–19) TABELLA ITT!