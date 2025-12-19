Nemzeti Sportrádió

Háromszori hosszabbítás után nyert a Barcelona a férfi kosárlabda Euroligában

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 23:40
null
Nagy csatában nyert a Barcelona, melynek színeiben Kevin Punter 43 pontig jutott (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 17. fordulójában idegenben nyert a Dubai Basketball, míg a Zalgiris Kaunas, az Olympiakosz, a Monaco, a Crvena zvezda és a Barcelona hazai pályán győzött – utóbbi háromszori hosszabbítás után verte meg a Baskoniát.

 

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 76–80 (20–17, 17–13, 20–22, 19–28)
Zalgiris Kaunas (litván)–Partizan Beograd (szerb) 109–68 (28–15, 25–15, 29–18, 27–20)
Monaco (francia)–Bayern München (német) 103–77 (18–17, 29–22, 35–16, 21–22)
Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia) 107–84 (26–14, 18–20, 31–22, 32–28)
Barcelona (spanyol)–Baskonia (spanyol) 134–124 (17–26, 30–27, 23–22, 27–22, 9–9, 16–16, 12–2) – háromszori hosszabbítás után
Crvena zvezda (szerb)–Virtus Bologna (olasz) 90–89 (23–15, 22–31, 25–24, 20–19)

TABELLA ITT!

 

férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
Legfrissebb hírek

Az Anadolu Efes meglepetésre 23 ponttal legyőzte a Zalgiris Kaunast a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.17. 23:30

A Triestével csatázik a Szolnok a férfi kosárlabda BL rájátszásában

Kosárlabda
2025.12.17. 21:30

Nagy hajrával nyert a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.16. 23:18

Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.12. 23:03

Sorozatban negyedszer nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.11. 23:46

Egy ponttal nyert idegenben a Körmend és a Pécs is

Kosárlabda
2025.12.11. 21:26

Férfi kosár Ek: vereséggel kezdett a Falco a második körben

Kosárlabda
2025.12.10. 22:38

Férfi kosárlabda BL: kikapott a Szolnok Rigában, nem dőlt el a továbbjutás

Kosárlabda
2025.12.10. 20:35
Ezek is érdekelhetik