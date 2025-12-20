Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt
„Ez nem MI-szimuláció, ez az ítélet napja” – mondta még az Anthony Joshua elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón a nehézsúlyú vb-címmeccsről is álmodozó amerikai Jake Paul, aki aztán a magyar idő szerint szombat hajnali, Miamiban megrendezett összecsapás nagy részében csak menekült a brit klasszis elől. Nem egyszer a lábai előtt térdre rogyva kapaszkodott bele ellenfelébe...
Jake Paul az Anthony Joshua elleni meccsről: Aludni küldöm Góliátot!
Jake Paul először az 5. menetben került padlóra, a hatodikban pedig, amikor újra lement egy nagy erejű bal horog jobb egyenes kombinációtól, ki is számolta őt a mérkőzésvezető.
A KIÜTÉS
A 36 éves Joshua 15 hónappal a Daniel Dubois-tól elszenvedett vereséget követően tehát KO-győzelemmel tért vissza a ringbe, míg a 28 éves, tavaly pontozással Mike Tysont is legyőző Jake Paul a 14. profi meccsén a második vereségét szenvedte el.
ÖSSZEFOGLALÓ