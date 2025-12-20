Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt

Jake Paul először az 5. menetben került padlóra, a hatodikban pedig, amikor újra lement egy nagy erejű bal horog jobb egyenes kombinációtól, ki is számolta őt a mérkőzésvezető.

A KIÜTÉS

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

A 36 éves Joshua 15 hónappal a Daniel Dubois-tól elszenvedett vereséget követően tehát KO-győzelemmel tért vissza a ringbe, míg a 28 éves, tavaly pontozással Mike Tysont is legyőző Jake Paul a 14. profi meccsén a második vereségét szenvedte el.

