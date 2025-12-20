Nemzeti Sportrádió

Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt

2025.12.20. 09:28
Jake Paul többször is térdre ereszkedett Joshua előtt (Fotó: AFP)
Anthony Joshua ököklvívás Jake Paul
A korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívó, a brit Anthony Joshua (29–4, 26 KO-TKO) magyar idő szerint szombat hajnalban Miamiban a 6. menetben kiütötte a youtuberből lett bunyóst, Jake Pault (12–2, 7 KO-TKO).

 

Ez nem MI-szimuláció, ez az ítélet napja” – mondta még az Anthony Joshua elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón a nehézsúlyú vb-címmeccsről is álmodozó amerikai Jake Paul, aki aztán a magyar idő szerint szombat hajnali, Miamiban megrendezett összecsapás nagy részében csak menekült a brit klasszis elől. Nem egyszer a lábai előtt térdre rogyva kapaszkodott bele ellenfelébe...

Ökölvívás
2025.11.17. 16:25

Jake Paul az Anthony Joshua elleni meccsről: Aludni küldöm Góliátot!

Élete eddigi legnagyobb kihívása előtt áll Jake Paul, aki december 19-én a britek nehézsúlyú legendájával, Anthony Joshuával mérkőzik meg.

 

Jake Paul először az 5. menetben került padlóra, a hatodikban pedig, amikor újra lement egy nagy erejű bal horog jobb egyenes kombinációtól, ki is számolta őt a mérkőzésvezető.

A KIÜTÉS

A 36 éves Joshua 15 hónappal a Daniel Dubois-tól elszenvedett vereséget követően tehát KO-győzelemmel tért vissza a ringbe, míg a 28 éves, tavaly pontozással Mike Tysont is legyőző Jake Paul a 14. profi meccsén a második vereségét szenvedte el.

ÖSSZEFOGLALÓ



 

 

Ezek is érdekelhetik