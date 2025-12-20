NS-képeslap: verseny- és szabadidősport-paradicsom Bicskén

Megfontolt, körültekintő gazdálkodás jellemzi az NB III-ban szereplő Bicskei TC működését. A klub csaknem négyszáz felnőtt- és utánpótláskorú versenysportolónak és további több száz tömegsportot kedvelőnek nyújt rendszeres sportolási, szórakozási lehetőséget és helyszínt a szabadidő kulturált eltöltéséhez.

A 2016 óta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően manapság már ékszerdoboznak is beillő füves labdarúgópálya, nagy műfüves edzőpálya, a hozzájuk tartozó – jelenleg a bővítés utolsó fázisában járó – épületegyüttes segíti tíz csapat felkészülését. A szabadidős sportolók számára pedig kisméretű műfüves focipálya, többfunkciós rekortán játéktér és salakos teniszpálya áll rendelkezésre.

A kisebbekre gondolva a sporttelep Akácfa utca felőli oldalán rönkfa játszótér és a nyári időszakban strandröplabda-pálya is segíti a kikapcsolódást szülőknek és gyermekeknek.



