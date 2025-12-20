Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: verseny- és szabadidősport-paradicsom Bicskén

2025.12.20. 09:40
ns-képeslap Bicske NB III
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Bicskéről érkezett képeslap.

Megfontolt, körültekintő gazdálkodás jellemzi az NB III-ban szereplő Bicskei TC működését. A klub csaknem négyszáz felnőtt- és utánpótláskorú versenysportolónak és további több száz tömegsportot kedvelőnek nyújt rendszeres sportolási, szórakozási lehetőséget és helyszínt a szabadidő kulturált eltöltéséhez.

A 2016 óta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően manapság már ékszerdoboznak is beillő füves labdarúgópálya, nagy műfüves edzőpálya, a hozzájuk tartozó – jelenleg a bővítés utolsó fázisában járó – épületegyüttes segíti tíz csapat felkészülését. A szabadidős sportolók számára pedig kisméretű műfüves focipálya, többfunkciós rekortán játéktér és salakos teniszpálya áll rendelkezésre.

A kisebbekre gondolva a sporttelep Akácfa utca felőli oldalán rönkfa játszótér és a nyári időszakban strandröplabda-pálya is segíti a kikapcsolódást szülőknek és gyermekeknek.


 

 

ns-képeslap Bicske NB III
