Nem indul az alpesi síző Steen Olsen a téli olimpián
Alexander Steen Olsen norvég alpesi síző térdműtét miatt nem indulhat a februárban Milánóban és Cortina d’Ampezzóban sorra kerülő téli olimpián.
A 2023-ban csapatversenyben világbajnoki ezüstérmes, 24 éves sportoló pénteken elmondta, hogy régóta küzdött térdsérüléssel, és az operáció volt az utolsó lehetőség, de végül szükségessé vált és a hónap elején el is végezték.
Steen Olsennek így ki kell hagynia a szezon hátralévő részét.
A norvég eddig ötször állt dobogóra a világkupa-sorozatban, háromszor nyert, legutóbb januárban Schladmingban, óriás-műlesiklásban.
