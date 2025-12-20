Nemzeti Sportrádió

Nem indul az alpesi síző Steen Olsen a téli olimpián

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.12.20. 09:07
Steen Olsen nem lesz ott a téli olimpián (Fotó: AFP)
Steen Olsen alpesí sí Milánó 2026
Alexander Steen Olsen norvég alpesi síző térdműtét miatt nem indulhat a februárban Milánóban és Cortina d’Ampezzóban sorra kerülő téli olimpián.

A 2023-ban csapatversenyben világbajnoki ezüstérmes, 24 éves sportoló pénteken elmondta, hogy régóta küzdött térdsérüléssel, és az operáció volt az utolsó lehetőség, de végül szükségessé vált és a hónap elején el is végezték.

Steen Olsennek így ki kell hagynia a szezon hátralévő részét.

A norvég eddig ötször állt dobogóra a világkupa-sorozatban, háromszor nyert, legutóbb januárban Schladmingban, óriás-műlesiklásban.

 

