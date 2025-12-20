Nem indul az alpesi síző Steen Olsen a téli olimpián

A 2023-ban csapatversenyben világbajnoki ezüstérmes, 24 éves sportoló pénteken elmondta, hogy régóta küzdött térdsérüléssel, és az operáció volt az utolsó lehetőség, de végül szükségessé vált és a hónap elején el is végezték.

Steen Olsennek így ki kell hagynia a szezon hátralévő részét.

A norvég eddig ötször állt dobogóra a világkupa-sorozatban, háromszor nyert, legutóbb januárban Schladmingban, óriás-műlesiklásban.