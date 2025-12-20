Nemzeti Sportrádió

Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna

2025.12.20. 10:00
A Hawaii Egyetem csapata, a Rainbow Wahine színeiben folytatja pályafutását Ratkai Panna tízszeres válogatott röplabdázó.

A gödöllői nevelésű sportoló 2022 óta él az Egyesült Államokban, előbb a Purdue Fort Wayne Mastodons játékosa volt, jelenleg pedig Dayton Egyetem csapatában röplabdázik.

Ratkai idén tagja volt az Európa-ligában ezüstérmet nyert magyar válogatottnak.

 

