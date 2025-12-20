Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna
A Hawaii Egyetem csapata, a Rainbow Wahine színeiben folytatja pályafutását Ratkai Panna tízszeres válogatott röplabdázó.
A gödöllői nevelésű sportoló 2022 óta él az Egyesült Államokban, előbb a Purdue Fort Wayne Mastodons játékosa volt, jelenleg pedig Dayton Egyetem csapatában röplabdázik.
Ratkai idén tagja volt az Európa-ligában ezüstérmet nyert magyar válogatottnak.
Legfrissebb hírek
Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor
Röplabda
2025.12.15. 14:18
Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben
Röplabda
2025.12.11. 21:21
Sima MÁV Előre-siker a férfi röplabda Extraligában
Röplabda
2025.11.22. 20:33
Ezek is érdekelhetik