Nemzeti Sportrádió

Arne Slot a középpályán küldi csatába Szoboszlait a Real Madrid ellen

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 19:47
null
Szoboszlai Dominik kezd a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC
A Liverpool FC 21 órától a Real Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A „vörösök” kezdőjében ott van Szoboszlai Dominik, aki a középpályán kap helyet, míg Kerkez Milost a cserék közé nevezte Arne Slot.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), Chiesa, Endo, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Kerkez, Ngumoha
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: F. González, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Brahim Díaz, Endrick, Fran García, Gonzalo García, F. Mendy, Rodrygo 

Kapcsolódó tartalom

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet

KEZDÉS: 21.00. A magyar válogatott csapatkapitánya vezérként emelkedik ki, Kerkez Milos helye kérdéses, miközben Arne Slot csapata több hiányzóval, de nagy várakozásokkal készül a királyi gárda ellen.

Szoboszlai és Bellingham a két nyolcas – íme, a mi álomtizenegyünk a Liverpool–Real Madrid előtt

Az idénybeli teljesítményt vettük figyelembe, így a madridiak alaposan elhúztak, hiszen heten kerültek be a kezdőbe négy liverpooli mellett.

Kovács István vezeti a Liverpool FC–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

A keddi meccsnek több magyar főszereplője lesz, Kassai Viktor is fontos feladatot kapott.

Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. A következő idényben biztosan nem lesz ilyen összecsapás.

 

Real Madrid BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC
Legfrissebb hírek

„Álljon fel, Sir David!” – lovaggá ütötték David Beckhamet

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai és Bellingham a két nyolcas – íme, a mi álomtizenegyünk a Liverpool–Real Madrid előtt

Bajnokok Ligája
3 órája

Bajnokok Ligája: Párizsban szuperrangadót rendeznek

Bajnokok Ligája
9 órája

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet

Bajnokok Ligája
10 órája

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

E-újság
20 órája

Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

Bajnokok Ligája
20 órája

Szoboszlai Dominik: Nem reménykedni kell, hanem dolgozni

Angol labdarúgás
23 órája

Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Légiósok
Tegnap, 18:57
Ezek is érdekelhetik