Arne Slot a középpályán küldi csatába Szoboszlait a Real Madrid ellen
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), Chiesa, Endo, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Kerkez, Ngumoha
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: F. González, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Brahim Díaz, Endrick, Fran García, Gonzalo García, F. Mendy, Rodrygo