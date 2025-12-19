Újpesten nyert a Brassó, a FEHA legyőzte a Csíkszeredát az Erste Ligában

Az Újpest kanadai származású, egykori magyar válogatott csatára, Keegan Dansereau duplázott, a brassóiak viszont 85 másodperccel a meccs vége előtt megszerezték a győztes gólt. Az amerikai Jared Van Wormer egy találattal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A vereséggel megszakadt az Újpest öt mérkőzésből álló győzelemsorozata.

A DEAC saját csarnokában 4–2-re nyert a DVTK Jegesmedvék csapata ellen. A debreceniek sorozatban ötödik győzelmüket szerezték, a miskolciak egymást követő harmadik összecsapásukon maradtak alul.

A FEHA19 szintén hazai pályán nyert a rossz formában lévő, megszakítás nélkül hetedszer alulmaradó Csíkszereda ellen, míg a sereghajtó Dunaújváros Budapesten kapott ki simán a listavezető Gyergyótól. Utóbbi együttes sikeréhez Bodó Christopher négy góllal és két gólpasszal járult hozzá.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

UTE–CORONA BRASOV (romániai) 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Újpest, 702 néző. V: Korbuly, Árkovics, Váczi, Kövesi

UTE: Rajna – Ronkainen, FRANYÓ (1) / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Ladnyik – Kiss P., Golod (1), DANSEREAU 2 / Kovács A., Burzan, Luciani / Szalma (1), Szabó Rácz, Lőcz B. / Kovács S., Páterka (1), Baróti. Edző: Jason Morgan

BRASSÓ: Adorján – Bors, Piche / Farkas T., Wardley / Boriszenko, Gajdó T. –VALCHAR 1, WELSH 1, D. Levin (1) / Zagidullin (1), Kóger D. (1), VAN WORMER 1 (2) / Molnár Zs., Gajdó B., Rokaly-Boldizsár /N. Vasile, Wong, A. Vasile. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 33–32

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Tizenöt nap telt el az előző meccs óta, és ez érződött az első öt percünkön, óvatlanok voltunk a koronggal, a vendégek pedig egyből kihasználtak egy emberelőnyt. Onnantól kezdve egészen a második harmad végéig domináltunk öt az öt ellen. Az első két játékrésszel elégedett vagyok. Ezúttal a speciális egységek döntöttek, mi hat előnyből egyet használtunk ki, amin ilyen állománnyal mindenképpen javítani kell.

Matthew Myers (másodedző): – Intenzív, kemény és hullámzó meccs volt, az Újpest rendkívül megnehezítette a dolgunkat. Nagy nyomás alá kerültünk azzal, hogy hátrányból kellett kezdenünk a harmadik harmadot, amelyben aztán elkezdtünk direktebben játszani, hamar kiegyenlítettünk, majd a végén kihasználtunk egy emberelőnyt. Nehezen megszerzett három ponttal megyünk haza, emiatt boldogok vagyunk.

DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

Debrecen, 320 néző. V: Tóth R., Máhr-Stumpf, Vincze D., Varjú

DEBRECEN: HETÉNYI – Usztyinyenko (1), Haranghy / Kiss P., Bukor 1 / Mazsuga, Dobmayer / Mártonffy – Mozer, GALOHA 1 (1), Kulesov / Kreisz 1, Senfeld (1), Krutov (2) / Molnár Z. 1, JELISZEJEV 1 (1), Varttinen / Méhes, Mihalik G., Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Praták – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Vokla / Szabóki – Makai, Pineo (1), Marklund / Csiki, Kinloch-Varga (1), DJUMIC 1 / Trajcsik, Rétfalvi, TÓTH G. 1 (1) / Pásztor, Chlepkó, Orosz. M. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 32–27

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A jó első harmad után a másodikban kiestünk a ritmusból, de szerencsére a harmadikban magunkra találtunk, és nagyon szép góllal szereztünk vezetést. Azt hiszem, az üres kapura lövést még gyakorolnunk kell, mert ha jól számoltam, akkor a nyolcadik ment be…

Láda Balázs: – Nem mentségként hozom fel, hanem érdekességként, hogy sok sérültünk miatt kilenc fiatallal érkeztünk Debrecenbe, akik fejben még nem érettek ehhez a feladathoz, de minden dicséret megilleti őket, mert nagyon akartak, és a második harmadtól már egyenrangú ellenfelei voltunk a hazaiaknak.

FEHA19–SC Csíkszereda (romániai) 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai) 1–8 (0–3, 0–1, 1–4)

Jegyzőkönyvek hamarosan…