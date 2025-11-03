Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

A döntőben is megnéznénk ezt a párosítást. Hazánkban is rengeteg a szurkolója a Real Madridnak, a Liverpool-drukkerek egyébként is népes honi tábora pedig látványosan emelkedett azóta, hogy Szoboszlai Dominik a csapat játékosa lett. Azóta meg végképp, hogy Kerkez Milos és Pécsi Ármin is oda igazolt. Éppen ezért lenne hatalmas szenzáció, ha ez a két európai élcsapat játszaná a döntőt jövőre a királyiak egykori klasszisáról, Puskás Ferencről elnevezett Puskás Arénában. Persze egyelőre kár ennyire előreszaladni. Még csak a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulója következik, de aligha túlzás, hogy az egyenes kieséses szakaszig ez az egyik legjobban várt párosítás. És nemcsak a magyar szál miatt.

Egyrészt a sorozat két esélyeséről van szó, másrészt Xabi Alonso edzőként, Trent-Alexander Arnold játékosként tér vissza korábbi sikerei helyszínére, az Anfieldbe. És azt is érdemes kiemelni, hogy jövőre, a következő idényben biztosan nem lesz ilyen összecsapás Liverpoolban. Az UEFA szabályai alapján ugyanis egymás után három évadban nem rendezhetik meg ugyanazt a mérkőzést ugyanazon a helyszínen. Márpedig tavaly novemberben ugyancsak összecsapott egymással a Liverpool és a Real Madrid az Anfieldben. Az angolok 2–0-ra nyertek, Szoboszlai Dominik viszont csak a 83. percben állt be. Most szinte biztosan fontosabb szerep jut neki. Az angol és a nemzetközi sajtó egyöntetű véleménye alapján ebben az idényben ő a csapat motorja, a szinte bármilyen poszton bevethető kulcsembere. Ez lesz a negyedik mérkőzése a Real Madrid ellen, és bizony a formáját elnézve az is elképzelhető, hogy megszerzi pályafutása első gólját a „blancók” ellen.

De még ennél is nagyobb szükség lesz arra, hogy ezúttal is fáradhatatlanul végigrobotolja a kilencven percet. Mert a Real Madrid elleni csata kőkeménynek ígérkezik. A spanyolok szeptember óta nem kaptak ki, azóta sorozatban hat mérkőzést nyertek meg, és legyőzték mások mellett a Barcelonát, a Juventust és a La Liga harmadik helyén álló Villarrealt is. Na és arról se feledkezzünk meg, hogy Szoboszlai Dominik és Arda Güler először csaphat össze a pályán kettejük emlékezetes márciusi, Nemzetek Ligája-osztályozós csörtéje óta. Reméljük, a magyar válogatott középpályása csattanós választ ad a török futballistának…

