Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet

Végre fellélegezhet egy kicsit a Liverpool FC: a hétvégi, Aston Villa elleni győzelem nemcsak három pontot hozott a bajnokságban, hanem mintha a csapat lelkét is kisimította volna. A „vörösök” az elmúlt hetekben mély hullámvölgybe sodródtak, de most úgy tűnik, elkezdtek kikecmeregni belőle. Az önfeledt örömre – már ha ebben a helyzetben megengedett egyáltalán – nincs sok idő, hiszen kedden már a Real Madrid látogat az Anfieldbe a Bajnokok Ligájában, márpedig a királyi gárda neve, kivált ebben a sorozatban, minden korábbi vendégénél veretesebb.

Ennek megfelelően a liverpooli AXA-edzőközpont kapui előtt a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés hétfőn dél körül. A több tucat helyi és a legalább ugyanakkora létszámban megjelenő spanyol újságíró mellett megannyi sajtómunkás képviselte a nemzetközi médiát Hollandiától kezdve Brazílián át Magyarországig – mintha maga a futballvilág gyűlt volna össze egyetlen edzőpálya szélén. A liverpooliak most jóval optimistábbnak tűntek, mint a Villa elleni találkozó előtt, érthető, hisz a szombati győzelem visszaadott valamit a hitből, amelyet az elmúlt hetekben mintha elnyelt volna a szürke liverpooli égbolt. A spanyol kollégák ugyanakkor mosolyogva, de határozottan állították, hogy a Real Madrid még mindig a világ egyik legjobb csapata, és ha kell, a legnagyobb pillanatokban mindig képes előhúzni valamit a kalapból.

A kedélyes csevegés sikeresen terelte el a figyelmet, hogy a beengedés korántsem indult gördülékenyen, a portára ugyanis nem érkezett meg időben a beengedhetők listája, így akadtak olyanok, akik egy ideig tanácstalanul toporogtak a kapu előtt. Volt, aki a telefonját nyomkodta, mások a biztonságiakkal vitatkoztak, egyesek pedig egyszerűen csak vállat vontak, mondván: ez is része a futballvilág káoszának még a legmagasabb szinten is. Végül persze mindenki bejutott az edzésre, és a sajtónyilvános első tizenöt percben foroghattak is kamerák, kattoghattak a fényképezőgépek.

A hangulat nemcsak a pálya mellett, hanem a pályán is pezsgett. Jóllehet, a játékosok mosolyogtak, mentek a szokásos ugratások, de mindenki tudta, hogy a soron következő kilencven perc sokkal nagyobb jelentőségű, mint egy egyszerű futballmérkőzés. Az edzésen ráadásul nem mindenki lehetett ott, akire Arne Slot szívesen számítana a Real elleni ütközeten. Alexander Isak továbbra is hiányzott a keretből – a svéd csatárt az Eintracht Frankfurt elleni, szintén BL-találkozón kellett lecserélni combhajlítóizom-sérülés miatt, és úgy fest, hogy az idővel is versenyt kell futnia, ha legalább a hétvégi, Manchester City elleni rangadóra oda akar érni. Curtis Jones ugyanakkor ismét csatlakozott a társaihoz. A fiatal középpályás az elmúlt két mérkőzést kihagyta, de hétfőn már mosolyogva, lendületesen végezte a gyakorlatokat, jelezve, hogy készen áll, ha szükség lesz rá. Alisson Becker és Jeremie Frimpong egyelőre még nem térhet vissza, míg Giovanni Leoni számára az idény már biztosan véget ért a súlyos térdsérülése miatt. Slot viszont meghívta az átmozgatásra a klub akadémiájának több fiatal ígéretét is: Kaide Gordon, Wellity Lucky, Calvin Ramsay és Tommy Pilling is ott lehetett a nagyok között.

A megszokott környezetben, az AXA-edzőközpontban készültek a Real Madrid ellen a Liverpool játékosai (Fotó: Getty Images)

A magyarok közül természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is edzett az AXA-ban, igaz, egyelőre csak előbbi érezheti biztosnak a helyét a keddi mérkőzés kezdőjében. A tréningen jelenlévő újságírók inkább azon az állásponton voltak, hogy a szárnyvédő a kispadon kezd a Madrid ellen, ugyanakkor többen is jelezték, hogy a kérdésben akadnak olyanok, akik máshogy gondolkodnak.

Például a korábbi angol válogatott, Theo Walcott, aki összeállította a saját tizenegyét, és a listáján ott szerepel Kerkez Milos. A Liverpoolhoz ezer szállal kötődő This is Anfield nevű portál egy árnyalattal óvatosabban fogalmaz a kérdést illetően, de az AXA-ban is többen egyetértettek azzal az érvvel, hogy az Aston Villa ellen kilencven percet játszó Andrew Robertson helyére jól jönne egy friss és erős játékos.

Szoboszlai Dominik természetesen teljesen más szint, mert ha van ember, akire most minden liverpooli szempár odafigyel, az a magyar válogatott csapatkapitánya. A középpályás az elmúlt hetekben nemcsak a statisztikákban, hanem a pályán mutatott jelenlétével is bizonyította, hogy a csapat egyik legfontosabb láncszeme lett. Miután az Aston Villa ellen a középpálya közepén tökéletesen diktálta a tempót, nem véletlenül választották ismét a meccs emberének. Lendületesen, bátran és szenvedélyesen játszott, de legfőképpen olyan erőt sugárzott, amelyre a hullámvölgyből kifelé igyekvő Liverpoolnak égető szüksége volt.

Ryan Gravenberch: Jobban kellene hallgatnom az édesapámra Ryan Gravenberch – Magabiztosan várhatja a Real Madrid elleni mérkőzést, elvégre betalált az Aston Villa ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen.

– Jobban kellene hallgatnom az édesapámra – mondta Ryan Gravenberch, a Liverpool középpályása a hivatalos sajtótájékoztatón. – Mindig azt mondja, hogy próbálkozzak több kapura lövéssel. Minden mérkőzésemet megnézi, és nagyon hasznos tanácsai vannak. – A Real Madrid elleni találkozó még nehezebbnek ígérkezik, nem beszélve arról, hogy utána hétvégén következik a Manchester City elleni rangadó. Mennyire lesz jó erőfelmérő ez a két találkozó?

– Egyelőre nem foglalkozunk a hétvégi bajnoki mérkőzéssel, csakis a keddi, Real Madrid elleni csatára koncentrálunk. Nem lesz egyszerű, hiszen a spanyolok kiváló formában vannak, és olyan veszélyes támadóikkal érkeznek hozzánk, mint Vinícius Júnior és Kylian Mbappé. Utóbbit a francia válogatottból jól ismeri Ibrahima Konaté, de így sem lesz egyszerű őt megfékezni. – Trent-Alexander Arnold pedig ellenfélként tér vissza az Anfieldbe. Hogyan fogadják a korábbi csapattársat?

– Azt nem tudom, hogy a szurkolók miként reagálnak, amikor az ellenfél szerelésében kifut a pályára, de nekem a barátom, úgyhogy biztosan megölelem. Egyelőre nem beszéltünk egymással a mérkőzésről, de hamarosan úgyis meglátjuk, milyen lesz újra találkozni. S. Á.

És persze a Real Madrid elleni összecsapás nem csupán egy mérkőzés lesz számára, hanem futballtörténeti fejezet, amelyben minden mozdulat, minden passz súlyt kap. Szoboszlai számára ez óriási lehetőség, hogy bebizonyítsa, a Real Madrid ellen is képes vezérként futballozni, márpedig ha így lesz, akkor azok, akik eddig valamiért nem tették, végleg megjegyezhetik a nevét. Nem véletlen, hogy Arne Slot mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján is szóba került Szoboszlai.

Arne Slot (Fotó: AFP)

„Minden egyes pályára lépésekor nagy hatást gyakorol a játékra – mondta a magyar játékosról a vezetőedző. – Többször is megesett, hogy különböző feladatokat kértem tőle a nyolcas, a tízes vagy akár a jobbhátvéd posztján, és rendre megállta a helyét. Visszafogottan kell fogalmaznom, de tény, hogy az Aston Villa ellen is jó meccset játszott.”

A Real Madrid ellen azonban nemcsak egy jó Szoboszlaira lesz szüksége a holland szakvezetőnek, hanem egy tökéletesen olajozott gépezetre, és az egyik legnagyobb űrt továbbra is a nyáron szerződtetett Florian Wirtz hagyja maga után. A Liverpool erején talán az emelné a legtöbbet, ha a német kilencven perceket játszhatna, lehetőleg szinkronban Szoboszlai Dominikkal, de egyelőre ez igen távolinak tűnik.

„Az utóbbi négy meccsből csak egyen kezdett, de az idényben több találkozón is ott lehetett a kezdőben. Ez nem kifogás, egyszerűen így alakult: sokszor játszottunk három meccset hét nap alatt, és egy másik ligából érkező játékosnak a Premier League intenzívebb, különösen a nagy rangadókon – igyekezett védeni a sajtótájékoztatón Slot Wirtzet. – Így is van elég játékperce, néha pedig balszerencsés volt a befejezéseknél. Aligha meglepő, hogy huszonkét évesen, egy új ligában idő kell az alkalmazkodáshoz. Gravenberch is itt ült az imént, és neki is időbe telt, mire felvette az itteni ritmust.”

Slotnak és Wirtznek sok mindene lehet, ám ideje most annál kevesebb, kedden ugyanis a világ egyik legerősebb alakulatát kell vendégül látni, és hiába nyert cirka egy éve ugyanitt a Liverpool a BL alapszakaszában 2–0-ra a királyi gárda ellen, nagyon sok minden megváltozott azóta.

„Nagyon jó csapat ellen készülünk, amely hosszú évek óta sikeres Európában, miként a mostani idényben is. Remek edző, kiváló játékosok, minden tiszteletet megérdemel a Real Madrid. Ezzel együtt nehéz összehasonlítani ezt a mérkőzést a tavalyival. Amikor legutóbb itt játszott a Real, rengeteg sérültje volt, most viszont nincsen, és a csapat is egyben maradt, sőt a nyári igazolásokkal még erősödött is. Xabi Alonso fantasztikus munkát végez, csakúgy, mint Carlo Ancelotti, akitől átvette a stafétát” – dicsérte az ellenfelet Arne Slot, és ekkor ugyan még nem említette név szerint, de a nyáron érkezők között akadt egy olyan játékos, akit éppen az ő szárnyai alól emelt ki a spanyol óriás.

Trent Alexander-Arnold most tér vissza először az Anfieldbe azóta, hogy a nyáron a Real Madridhoz igazolt. Az már korábban, az edzőközpontban világossá vált az angol újságírók elmondása alapján, hogy a helyiek nem feltétlen fogadják majd tapssal a jobb oldali védőt, főleg azután, hogy hagyta kifutni a szerződését, és az aláírási pénzzel inkább ő járt jól, mint a Liverpool, amelynek szinte semmit sem fizetett a királyi gárda. Természetesen a délutáni sajtótájékoztatón is az egyik vezető téma volt Alexander-Arnold, de Slot igyekezett diplomatikusan kezelni a kérdést.

„Én csak azt mondhatom el, tőlem milyen fogadtatásban részesül – kezdte a menedzser. – Szép emlékeim vannak róla mint játékosról és mint emberről, ő volt a csapatkapitány-helyettesem. A közös munkáról kizárólag pozitív emlékeket őrzök. Tőlem meleg fogadtatásban részesül majd, de hogy a szurkolók hogyan reagálnak, azt nem tudom. Az viszont biztos, hogy én megölelem.”

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a mérkőzésnek lesznek még magyar érdekeltjei: a játékvezető Kovács István, akinek munkáját partjelzőként Tunyogi Ferencz és Mihai Marica segíti. Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában Kassai Viktor is szerepet kap, ő lesz az UEFA hivatalos játékvezetői ellenőre, míg Dinnyés Márton az európai szövetség helyszíni sajtófőnöke.

Hétfőn a mérkőzés játékvezetője, Kovács István (balról a második) és segítői az Anfieldben edzettek

Trent Alexander-Arnold: Majd a szurkolók eldöntik, hogy miképp fogadnak… Trent Alexander-Arnold

(Fotó: AFP) Különleges mérkőzés vár Trent Alexander-Arnoldra az Anfieldben – már amennyiben pályára lép… Az angol hátvéd szerződése lejártával nyáron hagyta el nevelőegyesületét a Real Madrid kedvéért, azonban egyelőre nem jöttek be a számításai. Eleinte megkapta a lehetőséget, de borzasztó teljesítményt nyújtott, majd Daniel Carvajal felépülésével kiszorult a csapatból, nemrégiben pedig sérülés miatt hagyott ki több mint egy hónapot. Sokatmondó, hogy felépülése után sem került be a csapatba (habár Daniel Carvajal ismét sérült), s inkább az eredetileg középpályás Federico Valverde játszik jobbhátvédet. „Majd a szurkolók eldöntik, hogy miképp fogadnak – mondta az angol hátvéd a Prime-nak. – Az biztos, hogy mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a szurkolója leszek. Életre szóló élményeket szereztem Liverpoolban, bármi is történik kedden, az érzéseim nem változnak. Nehéz mérkőzés vár ránk, nagy meccs lesz, megpróbálunk jól teljesíteni. Furcsa lesz besétálni a vendégöltözőbe és a másik oldalon melegíteni. A sorsolás után Andrew Robertson, Mohamed Szalah és Ibrahima Konaté is üzent nekem, jókat nevettünk, meg volt írva, hogy ez a párharc bekövetkezik. Pontosan tudom, milyen remek csapat a Liverpool, s ha őszinte vagyok, biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat. Az érzelmeket félre kell tenni, csak a futballra kell koncentrálni, de ha gólt szereznék, nem ünnepelnék.” Jude Bellingham viszont biztosan megtenné, a Real Madrid angol középpályása egyre jobb formában van vállműtétje óta, az előző három mérkőzésén egyaránt betalált, s kiválóan teljesített. Amennyiben pályára lép (minden bizonnyal kezdő lesz), úgy Iker Casillas rekordját (22 év és 155 nap) megdöntve 22 évesen és 128 naposan ő lehet a legfiatalabb játékos, aki eléri az 50 meccset a Bajnokok Ligájában. További hír a Real Madrid háza tájáról, hogy szeméremsérülés miatt Franco Mastantuono biztosan kihagyja a Liverpool elleni mérkőzést. J. Á.

